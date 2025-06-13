麥理浩徑行山｜萬宜水庫欣賞山海交織靚景　打卡億萬年前火山遺跡

在香港這個寸土寸金的繁華都市，城區面積其實只佔四分之一，有四分之三的土地都是有著濃郁自然氣味的郊野，並且幾乎處於未被開發的原始狀態。

一起帶上「野心」去見山去看海。



麥理浩徑作為香港最長的徒步路線，連接了其眾多郊野的自然景觀，本次徒步路線就是從麥理浩徑第一段中的萬宜水庫西壩出發，一路欣賞山海交織的自然景觀，很適合新手。

1. 麥理浩徑——山海交織的香港郊野徑

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「 歡迎來到麥理浩徑 」全球20條最佳徒步路線之一



麥理浩徑全長100公里，共分為10段，橫跨8個郊野公園，翻越20餘座山峰，沿途設200個標距柱，以香港西貢北潭湧為起點，以屯門為終點。

這條路線橫跨香港新界，被《國家地理》評為全球20條最佳徒步路線之一，其風景亮點集中於山海交織的多樣性，鬱鬱蔥蔥的森林和寧靜的水庫、崎嶇的山丘和海岸地區都被囊括其中。

麥理浩徑沿途風光（ShenzhenLOOK授權使用）

「 一條新手友好的徒步路線 」萬宜水庫西壩-東壩-破邊洲

提及麥理浩徑，大家可能會覺得這是一條極為專業的徒步路線，但是作為徒步的新手小白，如果想要路程輕鬆一點，又能欣賞到山海交織絕美景色。應該怎麼走呢？

接下來推薦大家一條兼具欣賞水庫湖景、森林綠道、海浪礁石，且相對輕鬆易走的路線，從萬宜水庫西壩→萬宜水庫東壩→破邊洲，全程約7.5公里，徒步時長4h。

02. 萬宜水庫西壩到水庫東壩——建在海中的水庫

第一段便是從萬宜水庫西壩到東壩，全長5.5公里，徒步時長1.5h，全程為寬闊平坦的水泥路。萬宜水庫是香港世界地質公園的核心地帶，是香港儲水量最大的水庫，由西壩與東壩組成，位於麥理浩徑第一段。

「香港最大的水庫」一邊是淡水，一邊是海浪

走在萬宜水庫西壩之上，眼前盡顯開闊，堤壩左面由眾多大石塊堆積而成，在水庫內側，是淡水，水面平靜無浪，遠處隱約可見水庫東壩。堤壩右面則是海水，大石塊整齊排列在堤壩邊，下面有一塊圍起來的帆船訓練中心，再遠處便可見有海浪湧起。

「漫步在林蔭綠道」放輕鬆，常自在

繼續向前走，便是一條長長的林蔭道，左面靠水，右面靠山，坡度平緩易走，偶爾透過樹木可見水庫，便會收穫驚喜，沿途會看到不少牛牛在路邊低頭吃草，路邊還設有休息亭和流動衛生間。

「東壩錨形石防波堤」抵禦海浪侵襲的堅固鎧甲

萬宜水庫最有特色的便是東壩的防波堤，其臨海一側由巨大的錨形石斜堆而成，能夠有效分散海浪的力量，就像給水庫穿上了一層堅固的鎧甲，極大程度地減少了海水倒灌的風險。

「東壩錨形石防波堤」抵禦海浪侵襲的堅固鎧甲（ShenzhenLOOK授權使用）

西壩→東壩 第一段徒步Tips

如何到達西壩？

1. 乘港鐵至「大學」站B口出，直接乘的士前往萬宜水庫西壩，大約200HKD

2. 乘港鐵至「沙田」站A3口出，在沙田市中心站搭乘289R巴士，30分鐘後抵達北潭湧巴士站，換乘9A專線小巴，直達萬宜水庫西壩（終點站是東壩，在西壩下車需中途自己喊停車），大約35HKD



第一段路程時長：

約2小時30分

*按從沙田站出發出發計算



遊玩TIPS：

1. 289R和9A專線小巴週末及香港公休日運行，工作日不開行，9A專線小巴15-20分鐘一趟，不可站人，中途可下車

2. 記得帶港幣現金，大部分的士需要現金支付，巴士均可用支付寶支付

3. 西壩沒有扔垃圾的地方，東壩才有，建議自備垃圾袋

4. 如果想直接走東壩到破邊洲的路段，也可直接乘車前往東壩（中途可能會堵車）

5. 可以在Uber或高德地圖上提前預訂的士



3. 萬宜水庫東壩到破邊洲往返——尋找一億年前的遺跡

第二段是萬宜水庫東壩到破邊洲，往返2公里，徒步時長2.5h，預留了休息和賞玩時間。

破邊洲是一座與山體分離的小島，位於萬宜水庫東壩附近，以壯觀的六角岩柱而聞名。從萬宜水庫東壩南端的一條小路上去，翻越兩個小山頭，便可到達破邊洲山崖邊，除卻終點，路途中也有許多趣味。

「懸崖海灣」無人機視角看海灣

隨著攀爬高度的攀升，越能從高空視角看到遠處的海灣，與在近處直面海浪的衝擊感不同，站在懸崖邊眺望，更能感受到大海的遼闊與無垠。

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「野路子」原始木墩的郊野小徑

去往破邊洲的大部分路程並非水泥台階，而是由原始木墩和土坑組合而成的「野路子」，爬起來很有野趣。兩旁都是灌木叢，沒有高大的喬木遮蔭，建議做好防曬。

「野路子」原始木墩的郊野小徑（ShenzhenLOOK授權使用）

「六角石壁岩柱」億萬年前的火山遺跡

破邊洲周圍的海岸全都是六角石壁岩柱，它們形成自一億多年前的侏羅紀火山爆發。

北愛爾蘭著名的巨人堤道由總計約4萬根六角形岩柱組成，而萬宜水庫一帶六角形岩柱，遠不止4萬根，筆直規整的六角岩柱，如同挺拔的哨兵。

「六角石壁岩柱」億萬年前的火山遺跡（ShenzhenLOOK授權使用）

東壩→破邊洲 第二段徒步Tips

出行方式：直接步行



第二段路程時長：約2小時30分 *按從萬宜水庫東壩出發計算



遊玩TIPS：

① 建議出發前在準備好食物和水，可以多帶一些水果

② 一定要做好防曬，破邊洲往返幾乎沒有可以遮蔭的地方

③ 遊覽完直接從東壩回沙田即可，中途需在北潭涌轉車，末班車在18:45，如果想走這條遊玩路線的朋友，記得預留足夠時間。

④ 如果人太多可能會乘不上車，建議提前到達車站。

⑤ 原本往返只需1.5h，因全程攀爬山路，上下坡度較陡，需要停下來休息，且路上遇到好看的風景，會停下來拍照，或有隱藏支線探索，時長可拉長一些。

