沙田行山｜黃泥頭起步上水牛山、黃牛山 打卡天窗石、獅身人面石
撰文：CATT’S BLOG
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時間過得真快，轉個眼新一年又到來，新年新氣象，第一炮山線石芽山上水牛、黃牛，黃泥頭巴士站對上公園集合。
（出發時間：2024年1月3日）
早上搭車到廣源邨吃過早餐，9時30分由黃泥頭起步，村路往花心坑方向，過了第二個涼亭，村墳石級路上行至半山腰涼亭。
拍照後沿涼亭後山徑，石芽西南脊上行至566米黃竹山，途經水牛過米黃牛山，在標高柱拍過照，沿山脊下黃牛石城賞天窗石、大鳥石、獅身人面石等石景，看罷上回山脊到開揚位置大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後沿山脊下山，到岔口應走左邊舊路，隊友見右邊路掛滿絲帶，地圖不見有路，可能是行山隊新開的山徑，就走右邊林路，山路較直但不太難行，沿林路兜轉直下花心坑，原來出口就是今朝上山山徑附近，反正回到花心坑，順道又去花心石拍拍照才反回黃泥頭搭車離開，今日山線賞石好玩，7公里多，5個多小時走完。
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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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