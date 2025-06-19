世界女排聯賽香港站｜泰國主帥與中國有淵源　以洛城奧運為目標

泰國隊在世界女排聯賽香港站首戰與日本激戰5局，惜反勝為敗，今日（19日）再度亮相啟德體藝館，挑戰世界第一的意大利，結果直落三局告負。

泰國主教練加提蓬（Kiattipong Radchatagriengkai）在場邊表情多多，神情輕鬆，這名被稱為「泰國排球之父」的他，與中國女排甚有淵源，球員時代除了曾在中國學法，他的妻子同樣是有名的中國女排名將馮坤，「我們從中國獲益良多，中國一直都是我們的老師」。



泰國女排。（大會圖片）

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與日本隊激戰5局飲恨後，泰國隊今日再登場，挑戰「世一」意大利，泰國隊繼續一貫的快速多變的打法，面對巴黎奧運奪金的意大利，第二局中段曾經領先，其後被對方收復失地，結果以19：25、20：25及18：25，直落三局吞敗，香港站錄得兩連敗。

泰國主教練加提蓬在場邊表情多多，不斷以泰文向球員們提場，就算被意大利反超前，加提蓬未見太激動，繼續提點球員，這名泰國主帥完場後依然平靜，逐一與球員擊掌，加提蓬賽後對球隊表現感滿意，畢竟不少球員近期才開始合作，需要時間再磨合。

泰國女排主教練加提蓬。（趙子晉攝）

「無論對日本或意大利，球員們全力執行戰術指令，我們的打法多變及快速，隊中部分球員近期才進入國家隊，加上有主將正在養傷，我們要一步一步來，球員們需要更多溝通及訓練，才可達致更好的效果。眾將兩場的精神面貌及體能不俗，未來兩場要為勝仗傾盡一切。」

球迷們或許不太認識這名泰國主教練，但提及他妻子的名字，相信不少女排迷都會認識，加提蓬的妻子是中國女排前隊長馮坤。兩人在2014年12月完婚，他們的婚禮在泰國舉行，當時更獲泰國公主接見，足證加提蓬在泰國的地位，而馮坤早前亦加入為泰國教練團隊。

加提蓬與馮坤在2014年結為夫婦。（網上圖片）

加提蓬與中國甚有淵源，加提蓬早在高中時曾在廣東學法，然後球員時代入選泰國國家隊，當時的教練正是中國的王果勇，中國隊多變、靈活的打法深印在加提蓬腦海中。結束球員生涯後，加提蓬在1997年首度接任泰國女排主教練，2003年轉任泰國排球協會的技術部主任，2008年再掌泰國女排。加提蓬多年為泰國排球培育不少球員及教練，對泰國排球發展甚有貢獻，他更被泰國媒體稱為「泰國排球之父」。

主帥加提蓬40年前曾在中國廣東學法，對他的執教生涯甚有影響，現時泰國女排打法多變及快速為主。（趙子晉攝）

從當年在中國廣東學法，加提蓬與中國結下不解之緣，他直言中國對他的球員及執教生涯同樣重要，「40年前，我在中國訓練，之後做球員也是在中國教練的治下，我在他們身上獲益良多，中、泰之間多年有不少交流，就算我當教練，我都會到北京交流，學習中國的排球知識，始終中國在排球的水平仍然是世界級，他們一直都是我的老師，慢慢把我們的水平提升至世界級。」

加提蓬堅持十多年，將中國的多變風格應用在泰國隊上，下個目標就是2028年洛杉磯奧運，加提蓬希望以這個班底爭取奧運入場券。