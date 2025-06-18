世界女排聯賽香港站｜世一意大利登場　平價票場館半空球迷仍熱情

世界女排聯賽（VNL）香港站開鑼，今年由紅館移師啟德，先由上屆盟主兼巴黎奥運金牌得主意大利，迎戰歐洲黑馬保加利亞。



意大利陣中巨星伊高露（Paola Egonu）、隊長丹妮絲（Anna Danesi）、自由人珍娜露（Monica De Gennaro）等多位奧運金牌星將悉數列陣，然而開鑼戰選擇在周三下午1時30分上演，就算特設每張200、400元優惠票價，球場底線後方的場館兩側仍有大量空位。

世界女排聯賽（VNL）香港站開鑼，今年由紅館移師啟德舉行。（吳慕兒攝）

現場觀察入場、安檢程序大致暢順，球場入口前有售賣大會紀念品和數個贊助商的攤位，人流暫時未算多。大會暫未公布入場人數，觀戰人數較少，無損球迷熱情，每逢精彩扣殺或防守，現場立即發出高分貝歡呼，全情投入觀戰。

「世一」意大利首局25：17輕取對手，以為是強弱懸殊一戰，世界排名19的保加利亞第二局出乎意料開局來個8：2，意大利中段力追至16：17，保加利亞在大槌手史杜恩高娃（Mikaela Stoyanova）領導下重拾優勢，戰成24：20手握4個局點，意大利再追至23：24，保加利亞順利以25：23拿回一局。

意大利輸掉一局，第三局一開始已十分集中，回敬一個8：1，保加利亞失去上局專注有點散亂，意大利以25：15再下一城，第四局情況相若，意大利再贏多局25：15，以局數3：1終結比賽。

意大利隊長丹妮絲賽後受訪，多謝球迷熱情為她們打氣。（吳慕兒攝）

意大利隊長丹妮絲賽後受訪，很開心來到香港，球迷熱情為她們打氣，即使認為啟德體藝館樓底略低，但並未影響到她們作賽。

意大利由去年VNL贏到奧運，她說球隊正處於良好狀態，「但畢竟最大目標是（8月）世錦賽，我們會看看球隊有待改進的地方。」陣中不少20出頭的年輕球員加入，她認為是件好事，「今日每個球員都有份上陣」。

保加利亞縱敗陣，史杜恩高娃的突出表現，為她賺來不少新球迷，賽後在球迷區被重重包圍，她耐心逐一為球迷簽名、自拍。