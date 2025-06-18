世界女排聯賽香港站｜中國小花閃亮登場　16歲張籽萱領軍挫捷克

世界女排聯賽（VNL）香港站首日壓軸戰，由新帥趙勇領軍的青春班底中國女排迎戰捷克，年輕活力感覺耳目一新，16歲二傳手張籽萱繼續正選上陣，淡定成熟的表現甚有大將之風。



今屆賽事中國女排是VNL共18支參賽球隊平均年齡最小一隊，今站首戰正選陣容，28歲的隊長龔翔宇，率領均為22歲的主攻吳夢潔、莊宇珊，副攻王媛媛27歲，萬梓玥20歲，二傳張籽萱全隊最年輕，只得16歲。

+ 1

面對打法機動而充滿力量的捷克隊未佔優勢，首局比分一路緊咬要戰至刁時。不若上場日本對泰國各有支持者，中國女排獲全場球迷高聲歡呼力撐，救下局點追成27：27後連取兩分，先取首局。

次局戰情一樣緊湊，捷克開局較好領前4：2，中國女排逐分追7：6反超前，其後雙方得分梅花間竹，中國稍稍佔優，局尾捷克追成19：19、20：20平手，再反超前24：21，中國女排未放棄救回2個局點，可惜還是以23：25遭捷克追平局數。

+ 3

第三局中國經過調整打法更爽利，17歲副攻王奧芊開局起一直領先，捷克追近至4:5後，中國連取4分又再拉開比數，繼而以17：7拋離10分，並以25：15再勝一局。

已不容再失的捷克第四局明顯加強進攻火力，又回到與中國輪流得分局面。中段中國隊13：10稍為開拉3分，局尾中國依然佔優，並以25：22拿下此局並以局數3：1擊敗世界排名13的捷克 ，順利在香港站旗開得勝。