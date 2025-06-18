世界女排聯賽香港站｜啟德首演氣氛佳正評多　球迷訴求只得一個

世界女排聯賽（Volleyball National League，簡稱VNL）香港站今日（18日）開鑼，今年從紅磡香港體育館首度移師啟德體育園體藝館，無論是球員或球迷都對新場讚口不絕。



中國女排在香港站旗開得勝。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽香港站首日上演3場賽事，由巴黎奧運冠軍意大利打頭陣，泰國與日本緊接登場，由中國女排壓軸出場，與捷克交手。泰國對日本在下午5時開賽，不少球迷在開賽前半小時魚貫入場，經過多次大賽後，不少球迷在入場前自覺地把水樽放在場外，入場都大致順暢。

當日本隊以3：2反勝泰國隊後，距離中國隊開賽還有超過1小時，不少球迷在體藝館的食肆「醫肚」，多間食肆都大排長龍。

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每當在場與場之間，體藝館的食肆大多都大排長龍。（趙子晉攝）

中國女排今晚壓軸出戰，以3：1擊敗捷克，香港站旗開得勝，上年曾在紅館出戰的吳夢潔，直言紅館與啟德難以比較，「兩個場館都好」，而她盛讚啟德場的氣氛熾熱，「（啟德體藝館）觀眾席更接近球場，我們在球場清晰聽到球迷的打氣聲，聲音很大、很熱情。」中國隊另一主力王媛媛指雖然紅館樓底較高，但啟德比較舒服，只在場地落場兩次便已適應。

香港就如中國女排的半個主場，王媛媛表示每年回到香港作賽，每次都十分高興，感覺就像回家一樣，與主場出戰分別不大，希望香港球迷繼續保持這份熱情，在未來數天繼續支持中國隊。

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吳夢潔（1號）盛讚啟德場看台與球場接近，清晰聽到球迷的歡呼聲。（梁鵬威攝）

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資深球迷撐啟德：距離比紅館近

世界女排聯賽香港站初次移師體藝館，與向高發展的紅館有分別，支持中國女排近30年的球迷吳小姐，購買最低票價的250港元門票，雖然坐在底線，她依然認為比紅館的視覺更佳，「就算是250元（門票），都比紅館的山頂位清楚，啟德（體藝館）觀感近很多。」啟德場地新落成，配套上亦較紅館優勝，啟德在食肆多較多選擇，而且又可以泊車，整體比紅館更佳，場館上沒有太多可以挑剔。

吳小姐支持中國女排多年，手持「小宇」牌子的她，當然支持隊長龔翔宇，她卻大呻門票難買，「網上售票一直都買不到，最後只買到今晚的賽事，多得朋友有門票，我才可以在星期六也入場。」

就算最便宜的250元門票，球迷指比紅館距離更近。（趙子晉攝）

不願上鏡的龔翔宇球迷吳小姐，直言啟德觀感較紅館好。（趙子晉攝）

港將詹穎琳大呻購票難

早前在越南戰畢AVC亞洲女排國家盃的港隊代表詹穎琳，今仗也是座上客之一，不少球迷都認得這名港將，連番上前與她合照。她同樣大讚啟德的觀戰體驗比紅館好，「移師至啟德是好事，因為再沒有山頂位，泰國對日本是受歡迎的戲碼，氣氛相當不錯，球迷們也會自發打氣。」

購買票價550港元的詹穎琳，位置在球場兩側，她直言角度剛剛好，既可以清晰地欣賞球賽，又可以感受球員們的球速，但她同樣坦言門票不易買，她的門票也是來自朋友，周六、日中國隊對日本及意大利的戲碼早已搶購一空，故她認為紅館在票務方面有優勢。

不過以球員角度出發的話，詹穎琳認為啟德場是世界少見，「若然我落場的話，之前有球Skyball（高空球）一定好驚，因為差不多打中天花板，國際場地甚少樓底不太高，啟德場應該是剛剛合符國際賽的（高度）規格。」詹穎琳指天花不高，對一眾世界級球員亦有影響。

港將詹穎琳指啟德體藝館的樓底不高，或對球員有影響。（趙子晉攝）