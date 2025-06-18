世界女排聯賽香港站｜吳夢潔回復笑臉　揭年輕隊友表現突出原因

中國女排首站在北京壓軸戰遭土耳其反勝後自責得哭成淚人的主攻吳夢潔，依然對自己要求很高，即使整體滿意自己表現，但繼而細數：「今天自己整體攔防上還有欠缺的，一傳方面，發球方面衝擊力不夠，進攻要加強一些手法。」

她自評，「上場是會緊張，剛開始場地需時適應，後面團結一致愈打愈好。」



吳夢潔。（梁鵬威攝）

現在的中國女排年輕有活力，吳夢潔說團隊仍有很多需要改進之處，經驗也不足，好處是衝擊力充足，「我們很有朝氣，成員之間互相感染，經驗有點缺，通過更多提場把實力釋放出來，一直在溝通配合更有默契。」

16歲的張籽萱，17歲的王奧芊，連吳夢潔本亦只是22歲，對於隊中年青小將打得特別好，她說：「用情緒帶動技術，每場全力以赴，信心通過自己表現愈來愈強。」

對於啟德新場館，吳夢潔認為樓底雖然矮一點，但場館很好適應，「兩個場館都很」，而且啟德場館感覺距離球迷離更近，「感覺他們就在身邊」，表示很開心可以來到香港作賽，球迷好熱情亦打得更輕鬆。另一主攻莊宇珊則呼籲：「請大家繼續支持年輕的中國女排。」