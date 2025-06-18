世界女排聯賽香港站｜日本泰國激戰　東洋魔女大槌扣殺球迷驚呼

世界女排聯賽（VNL）香港站首日第二戰，由上屆亞軍日本大戰泰國，看來是下風一隊的泰國打出驚喜，頭兩局部署、戰術和默契完勝日本。



世界排名14的泰國，用表現證明並非「陪跑」，與日本快打快，合演刺激一仗。兩隊各有捧場客，今場入場人數明顯增加，現場氣氛亦更熱閙，泰國主帥加提蓬是昔日中國女排隊長馮坤的丈夫，早前馮坤亦加入為教練團隊一員。

日本隊縱獲新隊長石川真佑帶領，但她頭兩局起手幾乎全數被泰國「捉到路」，多次攔網成功，要靠重返國家隊的33歲老將島村春世和新星和田由紀子分擔得分責任。擅長「背飛」的島村單是首局已4度憑這招得分，和田由紀子擊球力量驚人，每次起手或扣球式發球的嘭嘭聲，都令現場球迷不禁發出嘩嘩聲。

不過泰國隊默契、鬥志、士氣高昂，快攻頻頻得手，加上日本防守有漏洞，犯下8次失誤，遭泰國25：18先下一城。第二局雙方得分梅花間竹，泰國仍稍佔上風，日本力追至20：20，局尾雙方爭持不下，還是由發揮較佳的泰國以25：23拿下。

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落後兩局的日本，第三局不容有失，調整戰術下，石川真佑不再強行扣球改以後排扣殺、虛攻、變線攻擊，找準空間才大力扣殺，漸漸打出手感，加上和田由紀子和另一新星佐藤淑乃表現搶眼，同時全隊加強防守，終以25：20扳回一局。

石川真佑回勇下日本女排亦愈打愈順，第四局繼續取得優勢，開局領前5：2，中段拉開至16：8，並以25: 15追平局數2：2。

決勝第五局初段爭持不下，日本中段漸掌優勢，並以15：10再勝一局，落後2局劣勢中連贏3局反勝，大會隨即播放熟悉的日本著名漫畫《男兒當入樽》動畫版主題曲。