劍擊亞錦賽｜張家朗32強負中國劍手意外止步　裁判關鍵紅牌惹爭議

亞洲劍擊錦標賽第三日，兩屆奧運金牌得主張家朗登場，小組賽全勝並以頭號種子身份殺入淘汰賽，首圈輪空後硬撼中國隊的莫梓維，張家朗末段落後13：14，他與對手一劍對攻，張家朗一方先亮燈，對手卻倒地，裁判認為張家朗有意打中對方頭部而直接出示紅牌，結果以13：15落敗，張家朗與教練Gregory Koenig不斷投訴亦無果，意外地32強止步。



張家朗。（FIE）

張家朗在亞錦賽32強鬥中國的莫梓維，雙方過往多次交手，張家朗今仗處於下風，大部時間落後，力追下打成12：12進入最後一節。張家朗其後以13：14落後，雙方開始時一同上前，張家朗衝刺出手先擊中莫梓維，裁判器亮出代表張家朗一方的紅色「單燈」，而這名中國劍手卻在弓步後倒地，再向裁判示意翻看錄像，因他認為張家朗的護手盤打中他的面罩。

莫梓維在該分後需要由軍醫治理，休息數分鐘後，新加坡籍裁判示意張家朗的得分無效，因為他蓄意打中對方頭部，在沒有出示黃牌的情況下，直接向張家朗出示紅牌，莫梓維從而獲得最後一分，張家朗以13：15落敗，32強止步。張家朗與法籍教練Greg對裁判的判決十分不滿，投訴良久依然不果。

（影片截圖）