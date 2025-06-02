劍擊．挑戰盃｜16歲何承謙首踏頒獎台　兩度8強失利變成長養份

8強戰不易打，關乎到能否踏上頒獎台，壓力可想而知，16歲的何承謙（Harris）今年兩度在重要的少年組賽事8強止步，與獎牌擦身而過。

在啟德體藝館舉行的「挑戰盃劍擊錦標賽」，出戰男子花劍的何承謙8強鬥師兄李逸朗，即仗末段連失數劍，他依然以15：11取勝，生涯首次踏上本地公開賽的頒獎台。其後再挑戰同門師兄蔡俊彥（Ryan），雖然最終以7：15落敗，但獲Ryan盛讚，「好有前途，要不是器材問題我今場有機會落敗！」



不少小劍迷支持蔡俊彥。（趙子晉攝）

在第二日的挑戰盃錦標賽，早前在上海站大獎賽封王的蔡俊彥必定是最受注目的劍手，以頭號種子身份出戰的他，一直在貼近最多觀眾觀戰的藍色劍道，每次當他上場，歡呼聲不絕，氣氛與上年的花劍世界盃香港站類似。

Ryan在4強遇上16歲小將何承謙，無論雙方得分，觀眾席都有不少歡呼聲，事關兩人同屬同一劍會，二人得分同樣熱鬧。單看比分，蔡俊彥以15：7輕取同門師弟，但Ryan指戰情比想像中緊揍，「其實今場我有機會輸，若然不是對方（何承謙）的器材有問題的話，他的表現很好，在劍道上很進取，很有前途。」

何承謙（左）與蔡俊彥爭入決賽。（趙子晉攝）

同門師兄蔡俊彥坦言今仗有機會遭遇滑鐵盧。（趙子晉攝）

「之前兩次都是看着別人踏上頒獎台。」何承謙說，他口中的「之前兩次」，是今年度的劍擊世青及亞青賽的男子花劍少年組賽事，Harris兩次打入8強，同樣與對手激戰，偏偏也是與頒獎台僅一步之遙。

「亞少是因為自己信心不夠，自己打法是可以的但就不相信自己；世少就是心態不夠穩定，明明領先都怕被對手追回。畢竟亞少、世少在我們的年紀來說，是最大型的比賽，當然希望站上頒獎台，當然是頗為挫折。」

何承謙接連與挫折，教練呂Sir一直陪伴在側。（趙子晉攝）

自4歲半開始與孖生胞兄何承灃接觸劍擊，Harris的劍擊路算是順利，就算當作劍擊是學業的調劑時，他向來都是頒獎台的常客，而當他在外國比賽時，更發現自己的潛力不止於此，何承謙把更多時間放在劍擊上。今年亞少、世少接連錯過頒獎台，無疑是他的一大挫折。

每次落敗都是再進步的養份，汲取兩次慘痛的經驗，失望過後，何承謙認為依然有得著，「輸了都有輸了的好處，總結過去兩次的失敗經驗，我再三提醒自己不要重複犯錯，我學會的東西令我的劍擊路可以走得更遠。」

兩度關鍵的8強戰失利後，何承謙學會以平常心作賽，今次在挑戰盃更好好執行。何承謙接連擊敗陳建雄及李逸朗，似乎找到平常心的法門。

（趙子晉攝）

「無論對手是誰，上場前都有點害怕，但我與自己說：『唔好怯，唔好理對手係邊個，盡力就可以，專注好每一劍。』反而愈打愈順。」何承謙面對同會的師兄Ryan，他嘗試以不同方法衝擊對方，若然想法成功執行再得分，感覺更加痛快。

「之前兩次都是看着別人踏上頒獎台，而我今次終於把握到機會，這個獎項對我十分重要，因為可以證明自己的能力。」這個挑戰盃季軍是何承謙的起點，近期轉為全職的他，期望明年再挑戰世少、亞少兩項大賽，並以冠軍為目標，「我覺得自己有能力，尤其是香港都有兩塊男花奧運金牌，我都想出盡100%的力量去衝好成績。」

何承謙首度踏上本地公開賽的頒獎台。（趙子晉攝）