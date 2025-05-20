劍擊｜蔡俊彥上海站封王答謝支持者　感謝父母沿途支持

香港花劍代表蔡俊彥（Ryan）在花劍大獎賽上海站封王，摘下生涯首個國際賽錦標，他今日（20日）從上海回港，他希望以這個冠軍答謝支持者，並以態度感染身邊人。



蔡俊彥在上海站大獎賽首次封王。（FIE）

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2019年的上海站大獎賽，是蔡俊彥生涯第一次踏上國際賽頒獎台；6年後的上海站，Ryan從資格賽打到決賽，擊敗意大利的前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini），贏得生涯首個國際賽冠軍。

蔡俊彥今日下午回港，記者們早在接機大堂守候，等待大半小時仍未見Ryan的身影，原來他在另一面的大堂出閘，更已落了停車場，幸好同樣接機的蔡俊彥父母發現在場的記者。記者們在停車場與Ryan做訪問，Ryan的衣領早已被汗水沾濕，他繼續談自己的奪冠感受。

蔡俊彥在停車場接受記者訪問。（趙子晉攝）

從溫哥華站正賽不入，到上海站登上頒獎台最高一級，蔡俊彥經過一天的沉澱後，他歸功於更換了器材。「我早前換了另一個護手盤，整把劍較重，而且該牌子的接觸一般。我在加拿大（溫哥華站）連斷3把劍，情急下找美國朋友借劍，然後發現他的劍輕很多，很好用，回港後便立即更換牌子，當我在上海站使用時，熱身已經很流暢，做每個動作都更有信心，換了器材對我的心態都有幫助。」

蔡俊彥坦言更換器材是今站的勝負關鍵。（趙子晉攝）

自2023年在日本常滑站世界盃登上頒獎台後，蔡俊彥陷入低潮，國際賽戰績低迷，徘徊在頭兩圈，Ryan不諱言感覺迷失，「當時很氣餒，因為每次落敗總是與裁判、器材有關，感覺上像是在找藉口，有時在關鍵時刻，我技術上知道要做什麼，而且執行了但沒有燈。我和教練討論過，他們都認為器材對我有影響，所以更花心機調整器材上的問題。」

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蔡俊彥。（趙子晉攝）

戰畢溫哥華站後，蔡俊彥想過休息，剛好上海站的冠軍使他有走下去的動力，而且為的不止是自己，「今次的冠軍對得住一直支持我的人，因為支持一個經常輸的運動員都是一件辛苦的事，我希望我的成績可令大家開心，現時打比賽不止為自己，更是為了一眾我重視的人，包括家人、教練、支持者，希望以成績、態度感染身邊人。」

蔡俊彥表示出戰四強前，他更致電父母，兩人當然支持兒子，Ryan感受到父母的愛，使他更有力量打下去，「很感恩我有這麼愛惜我的父母，父親一直默默的支持我，他說我值得一個冠軍；媽媽時常提醒我不要衝動，鼓勵我會成功的，十分感謝他們的陪伴。」

蔡俊彥父母特意到機場接機，Ryan亦感謝父母一直的支持。（趙子晉攝）

追逐多年，蔡俊彥終踏上國際賽最高一級，令他相信當初轉全職時的目標仍然有機會達到，「我當時想做世界第一，其後又覺得自己做不到，這個冠軍令我相信自己還有機會，好好記住今次成功的感覺去再衝擊。」

蔡俊彥凱旋回歸，他坦言先好好慶祝，活在當下：「近年身邊發生好多事情，不知道未來會發生什麼，所以想先享受勝利的感覺，而自己年齡愈大，運動員生涯就愈短，可能我最多都打多8年，始終沒有事情是必然，所以抱着每次比賽都是最後一次的心態去打。」