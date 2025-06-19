劍擊亞錦賽｜蔡俊彥挫中國劍手首奪亞洲冠軍　香港花劍歷來第三人

亞洲劍擊錦標賽第三日，港隊迎來捷報，27歲的男花代表蔡俊彥輕取在32強淘汰張家朗的中國劍手莫梓維奪金，個人首奪亞錦賽冠軍，亦是港隊歷來第三位運動員得此佳績。



亞洲劍擊錦標賽，蔡俊彥挫中國劍手首度奪冠。（中國香港劍擊總會）

早前在上海大獎賽奪金的蔡俊彥，於印尼峇里舉行的亞錦賽小組賽5戰全勝晉級正賽次圈，先於32強以14：7力挫郭亦凡，16強再以15：8大勝32強淘汰港將梁千雨的中華台北劍手陳弈通。

亞洲劍擊錦標賽，蔡俊彥挫中國劍手首度奪冠。（中國香港劍擊總會）

在8強戰，蔡俊產遇上另一港隊代表吳諾弘，再以15：10取勝。愈戰愈勇的蔡俊彥，準決賽再以15：11擊敗中國的許杰，職業生涯首度打入亞錦賽決賽，硬撼32強淘汰張家朗的中國劍手莫梓維。

亞洲劍擊錦標賽，蔡俊彥挫中國劍手首度奪冠。（中國香港劍擊總會）

決賽一展開蔡俊彥就以5：0領先，莫梓維其後雖偶有反擊，但未構成太大威脅，蔡俊彥更進一步將1比分拉開至10：2。其後莫梓維發力追近至13：6後，蔡俊彥未有再放鬆，一直壓住打下再取2分，最終蔡俊彥以15：6大勝奪金，首度成為亞洲冠軍。

亞洲劍擊錦標賽，蔡俊彥挫中國劍手首度奪冠。（FIE）

今次是香港男子花劍選手歷來第4次稱霸亞錦賽，張家朗曾於2016及2022年勝出，而張小倫亦曾於2018年掄元，蔡俊彥成為歷來第三人贏得此賽事。

亞洲劍擊錦標賽，蔡俊彥挫中國劍手首度奪冠。（FIE）

女子重劍港隊亦有獎牌進帳，世界排名第7的佘繕妡在4強以11：15不敵中國的楊靜雯，無緣決賽，仍為港隊帶來一面銅牌。另一港將陳渭泠則以11：15不敵新加坡的Kiria Abdul Rahman，於8強止步。