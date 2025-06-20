劍擊亞錦賽｜女花港隊勇挫強敵韓國獲銅牌　男子佩劍隊再度奪銅

亞洲劍擊錦標賽周五（20日）展開團體賽，先上演男子佩劍及女子花劍，港隊在兩個項目都打入4強，最後雙雙獲得銅牌。



男子佩劍港隊。（FIE）

在男子佩劍團體賽作為4號種子的港隊，由何思朗、羅浩天和何柏霖正選上陣，自動晉級16強後先對泰國，以45：36獲勝。進入8強後對哈薩克，率先上陣的何思朗為港隊打出5：0的漂亮開局，惟哈薩克節節逼近，更一度反超30：29，不過港隊穩住局勢，最終以45：37獲勝，打入4強。

男佩港隊出戰亞錦賽。（FIE）

港隊在4強遇上已連奪4屆亞洲冠軍及兩屆奧運金牌的韓國，33：45不敵後，在亞錦賽的雙銅牌制度下落實獲得銅牌，最後在第3、4名次賽中面對烏茲別克，以39：45惜負。

香港女子花劍隊闖入4強，興奮慶祝。（FIE）

女子花劍團體賽，港隊由陳諾思、符妤名、鄭曉為及關渝澄出賽，16強先以45：18大勝紐西蘭，8強對韓國打到最後9秒，鄭曉為追平43：43，「決一劍」分勝負終由港隊獲勝，打入4強。然而在4強對強敵中國，32：41落敗，獲得銅牌戰。最後在名次賽與新加坡爭第3名，以45：37再下一城，獲第3名。

連同早前蔡俊彥獲得的男子花劍個人賽金牌、和佘繕欣的女子重劍個人賽銅牌，港隊今屆亞錦賽暫獲1金3銅。周六（21日）會舉行男子重劍及女子佩劍團體賽，周日（22日）則會上演男子花劍及女子重劍團體賽。