網球｜王欣瑜打出生涯代表作　直落兩盤擊敗新科法網冠軍歌芙

WTA 500柏林站次圈爆出冷門，中國球手王欣瑜爆冷以直落兩盤6：3擊敗世界排名第二、應屆法網冠軍歌芙（Coco Gauff）。23歲的王欣瑜打出生涯代表作，首次擊敗世界前兩名的球手。王欣瑜在八強的對手會是西班牙的芭杜莎（Paula Badosa）。



23歲中國球手王欣瑜在柏林網賽次圈以6：3及6：3淘汰了世界排名第二的歌芙。（Getty Images）

王欣瑜雖然世界排名遠在歌芙之下，但今仗表現完全壓制對方，連贏兩盤6：3晉級。王欣瑜的狀態明顯在歌芙之上，11獲得破發機會，其中把握到4次，每盤各破歌芙兩次發球局，而歌芙只能1次破發。王欣瑜的第一發及第二發得分率俱在對手之上，分別有77.4%及52.2%。歌芙今場有7次雙錯誤，而王欣瑜只有1次。

《央視》在新聞報道中形容「王欣瑜如同草地精靈般移動迅速、擊球速度快，精準把球打在高芙（歌芙）場地的死角」。

23歲中國球手王欣瑜在柏林網賽次圈以6：3及6：3淘汰了世界排名第二的歌芙。（Getty Images）

王欣瑜賽後表示，能夠對歌芙先拔頭籌贏出第一盤，已經十分驚喜，他說：「當贏下第一盤後，我對自己說，先緩一緩去享受這一刻。我面對的是法網冠軍，我贏下了第一盤，無論第二盤第三盤怎麼樣，先享受這一秒鐘吧，我對今天自己的表現非常滿意，我的發球不錯，接發球給對手很大的壓迫感，這是一場艱苦的比賽，我很高興能熬過那些艱難時刻，今天順利過關。」

23歲中國球手王欣瑜在柏林網賽次圈以6：3及6：3淘汰了世界排名第二的歌芙。（Getty Images）

王欣瑜說：「在資格賽的第一輪我狀態確實不好，發球、接發球，什麼都不太行。我的團隊告訴我就是去拼每一分，並相信自己能做到。」世界排名49位的王欣瑜在外圍賽連過兩關，正賽首圈挑戰16位的卡莎堅娜（Daria Kasatkina），贏6：3及6：2晉級，如今她更戰勝歌芙，首次打入草地巡迴賽的八強。

對於八強要鬥世界第十的芭杜莎，王欣瑜說：「我還記得澳網那場比賽，非常艱難，她打得非常出色。我很高興有機會在這裏再打一場比賽，現場有很多觀眾支持我，特別是很多中國球迷。謝謝大家。」兩人在今年初澳網交手，王欣瑜輸3：6及6：7止步。

世界排名第二的歌芙遭王欣瑜淘汰。（Getty Images）

這是王欣瑜職業生涯第三次擊敗世界前五球手，之前兩次是贏皮古娜（Jessica Pegula）。這是她首次擊敗世界排名前兩名的球手，也是自2008年鄭潔在溫網擊敗伊雲洛域（Ana Ivanovic）以來，17年來首位在草地賽事中擊敗世界前兩名的中國球手。