世冠盃｜美斯再顯神級功架贏波圖　轟入罰球領國際邁亞密創歷史

世冠盃A組第二輪，美斯（Lionel Messi）射入致勝罰球，率領國際邁亞密以2：1反勝波圖，創造歷史。國際邁亞密成為首支在國際足協球會級賽事中，能夠擊敗歐洲球隊的中北美洲及加勒比海區球隊，也是美職聯球隊第一次在正式比賽中贏到歐洲球隊。在A組，國際邁亞密與巴西的彭美斯同得4分，得失球較差排次席，若果第三輪能夠多取1分，便能夠晉級十六強。



在世冠盃，美斯射入罰球，領國際邁亞密以2：1反勝波圖。（路透社）

在當地時間昨日（19日）的世冠盃A組，東道主美職聯代表國際邁亞密對葡萄牙勁旅波圖，開波初段就輸十二碼，艾希奧華（Samu Aghehowa）操刀，為波圖射成1：0。波圖今場控球稍佔優勢，射門總數有15次，但只有3次中目標，相反國際邁亞密更多中目標埋門，6次攻門5次中目標。47分鐘，特拉斯高施高維亞（Telasco Segovia）接應傳中，第一時間抽射入網，為國際邁亞密追平1：1。

在世冠盃，美斯射入罰球，領國際邁亞密以2：1反勝波圖。（路透社）

54分鐘，國際邁亞密在娥眉月頂博到罰球，美斯操刀，皮球直飛上角，波圖門將哥迪奧拉莫斯（Claudio Ramos）鞭長莫及。美斯的罰球入波，為國際邁亞密反勝波圖2：1，取得世冠盃首捷。

在世冠盃，美斯射入罰球，領國際邁亞密以2：1反勝波圖。（路透社）

同組另一場，巴西的彭美拉斯以2：0擊敗埃及的艾阿里，與國際邁亞密同得4分，前者以較佳得失球排榜首，波圖及艾阿里同得1分。在第三輪，國際邁亞密會對彭美拉斯，只要打和，兩隊就可以攜手晉級淘汰賽。

在世冠盃，美斯射入罰球，領國際邁亞密以2：1反勝波圖。（路透社）

荷西方迪（Jose Fonte）及基雲（Shay Given）見證這個罰球入球，在直播頻道中對美斯的讚歎溢於言表。荷西方迪說：「這是神跡降臨，不是嗎？太不可思議了，這個球員太優秀了。」基雲則表示：「如果你有機會可以現場去看他比賽，一定要要去看。這就是他的能力。對他來說，這個罰球就像十二碼一樣，他的射門精準無比，他是個天才。你可以稱他為大師、魔術師，我都辭窮了。」

另一位前球員赫捷臣（Don Hutchison）則說：「你可以有很高的傳球成功率但對比賽毫無影響力。不過，美斯兩者兼得，他能主宰比賽，控制一切。他指揮住隊友，從不失控球。美斯仍然擁有令人驚歎的腳法。在他37歲的時候，依然可以像跳舞般縱橫球場。」美斯今場有70次觸球，排全場第三位，僅次隊友布斯基斯（85次）及波圖的法比奧韋拉（99次）。

在世冠盃，美斯射入罰球，領國際邁亞密以2：1反勝波圖。（路透社）

這是美斯生涯第68個罰球入波，他是球壇歷史第三多罰球入波的球員，僅次於射入77球的著名巴西罰球大師P祖連奴（Juninho Pernambucano）以及70球的巴西球王比利。

美斯生涯攻入754個球會入球，672個為巴塞隆拿射入，32個為巴黎聖日耳門攻入，暫為國際邁亞密61次上陣入50球。

國際邁亞密主帥馬斯真蘭奴（Javier Mascherano）說：「今日向世界及自己證明了，我們能夠跟任何球隊抗衡。我相信美國人很高興見到我們的球隊參與這項賽事。」