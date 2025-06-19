世界女排聯賽香港站｜中國激戰5局險勝　吳夢潔關鍵時刻挺身而出

中國女排今晚（19日）在啟德體育園體藝館再度登場，世界女排聯賽（Volleyball National League，簡稱VNL）香港站第二日對保加利亞，中國隊第四局有兩個Match Point機會卻未能把握，需要進入決勝局，更一度陷入落敗邊緣，幸好關鍵時刻有吳夢潔連番得分，助中國女排化解危機再奠勝，激戰5局險勝保加利亞。



中國女排在香港站首戰擊敗捷克，今晚面對保加利亞，隊長龔翔宇、吳夢潔等主將正選上陣，龔翔宇今仗上陣時間卻不多。中國女排首局佔優，以25：21先取首局。第二局戰局扭轉，中國隊開局落後1：9，其後一傳及二傳偶有失位，一直未能追近，中國女排在局末最多落後9分，吳夢潔、陳厚羽等球員奮力力追，差距收窄至2分，「中國隊加油」的打氣聲響徹體藝館，可惜中國女排未能乘勢逆轉，以22：25遭追成1：1。

中國隊換場後重拾氣勢，中國女排初段建立優勢，莊宇珊與唐欣連番得手，領先優勢擴大至雙位數，中國隊以25：15拿下第三局。中國與保加利亞在第四局比分緊咬，主攻吳夢潔連轟多分，中國女排有兩個「Match Point」機會。這支中國女排以年青陣容為主，未能把握致勝機會，被保加利亞以24：26逆轉，需要進入決勝局。

錯失致勝機會，年輕的中國女排第五局初段有點不穩，失誤增多，曾經落後兩分，今仗表現亮眼的莊宇珊在4號位強攻連取3分，中國隊一度跌入落敗邊緣，距離輸波只差一分，幸好今仗的「關鍵小姐」吳夢潔無手軟，末段連贏3分，助中國隊化解危機再奠勝，中國以16：14拿下決勝局，激戰2小時24分鐘險勝。

吳夢潔是今仗的贏波功臣，拿下全場最高的32分，兩名主攻莊宇珊與唐欣同樣突出，分別交出18分及11分，而副攻陳厚羽亦有7分進賬。

中國女排激戰5局擊敗保加利亞。（廖雁雄攝）

關鍵時刻，球給夢潔，這名22歲的中國隊主攻手直言今場勝仗得來不易，「保加利亞十分頑強，衝擊力很大，我們有段時間捉不到她們的進攻套路，幸好球隊以團結、堅毅地捱過來，體現球隊的團體合作及互相幫助，拿下勝仗是至關重要。」

雖然吳夢潔獨力拿下超過30分，但她依然謙虛，「我為球隊表現感驕傲，多得隊友付出才有奠勝一球。」22歲的吳夢潔已經是中國隊較有經驗的一員，她認為球隊要大膽執行戰術，顯示衝擊力，她深知未來兩場更難打，球隊需要有針對性的部署。