錦織圭出軌美女模特兒　發聲明公開道歉　對傷害妻兒感到懊悔

35歲日本網球手錦織圭日前被《周刊文春》揭發有外遇，與32歲模特兒大口あづ記發展了兩年半婚外情。錦織圭透過經理人公司發表道歉聲明，承認自己的不誠實行為，為各界帶來影響，並傷害了家人。他表示未來會專注網球，努力做成績，希望可以重新贏回大家的信任。



日本球手錦織圭近期受傷患困擾。（資料圖片／Getty Images）

錦織圭在聲明中表示：「因為我不誠實的行為，令所有支持我的人、網球迷、網球總會、贊助商及其他團體帶來不便、憂慮及麻煩，我對此深表抱歉。對於此事傷害了太太及小孩，我深感懊悔。」

這位被視為日本「網球王子」的球手續表示：「今後，作為社會的其中一分子，為了履行應有的責任，我將專注網球比賽，爭取好成績，盡力重新獲得大家的信任。」

+ 1

錦織圭與藝名為觀月亞子的山內舞拍拖5年後，在2020年結婚，到2022年補辦婚禮，兩人育有兩名子女。據《周刊文春》披露，錦織圭在跟妻子補辦婚禮前數日，在夏威夷遇上模特兒大口あづ記，自此開展兩年半的婚外情關係。

+ 2

《周刊文春》在6月11日晚影到，錦織圭及大口あづ記幽會，兩人前後腳從女方的住所出來，一起吃飯後，又前後腳回到住宅。

在2022年，日本網球名將錦織圭上載與妻子山內舞的甜蜜結婚照。（Twitter）

錦織圭受傷患困擾，退出接下來舉行的溫妝，目前在日本養傷。錦織圭現時ATP世界排名66位，在2015年試過最高排第四位。錦織圭在大滿貫的最佳成績是2014年打入美網決賽得亞軍，而在其餘3項大滿貫最多試過入八強。