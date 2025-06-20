錦織圭出軌美女模特兒 發聲明公開道歉 對傷害妻兒感到懊悔
撰文：普利森
出版：更新：
35歲日本網球手錦織圭日前被《周刊文春》揭發有外遇，與32歲模特兒大口あづ記發展了兩年半婚外情。錦織圭透過經理人公司發表道歉聲明，承認自己的不誠實行為，為各界帶來影響，並傷害了家人。他表示未來會專注網球，努力做成績，希望可以重新贏回大家的信任。
錦織圭在聲明中表示：「因為我不誠實的行為，令所有支持我的人、網球迷、網球總會、贊助商及其他團體帶來不便、憂慮及麻煩，我對此深表抱歉。對於此事傷害了太太及小孩，我深感懊悔。」
這位被視為日本「網球王子」的球手續表示：「今後，作為社會的其中一分子，為了履行應有的責任，我將專注網球比賽，爭取好成績，盡力重新獲得大家的信任。」
+1
錦織圭與藝名為觀月亞子的山內舞拍拖5年後，在2020年結婚，到2022年補辦婚禮，兩人育有兩名子女。據《周刊文春》披露，錦織圭在跟妻子補辦婚禮前數日，在夏威夷遇上模特兒大口あづ記，自此開展兩年半的婚外情關係。
+2
《周刊文春》在6月11日晚影到，錦織圭及大口あづ記幽會，兩人前後腳從女方的住所出來，一起吃飯後，又前後腳回到住宅。
錦織圭受傷患困擾，退出接下來舉行的溫妝，目前在日本養傷。錦織圭現時ATP世界排名66位，在2015年試過最高排第四位。錦織圭在大滿貫的最佳成績是2014年打入美網決賽得亞軍，而在其餘3項大滿貫最多試過入八強。
錦織圭出軌UNIQLO美女模特兒 補辦婚禮前撻着 曾逼綠帽男刪證據奧運體操冠軍楊威送兒子到香港讀書 「月光族」為妹妹補習賺外快世冠盃｜IShowSpeed「接任」國際足協會長 朗拿度：你係老闆嘞印度球迷啟德觀戰遭潑水引熱議 如何看待足球觀戰文化？籃球熱話｜「東岸扔入西岸」三分球絕殺 真路比利：結局難以置信足球熱話｜中國女足聯賽驚天誤判入網都無效 受害者：真是離譜