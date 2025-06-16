印度球迷啟德觀戰遭潑水引熱議　如何看待足球觀戰文化？

香港隊在6月10日晚於啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，以1：0擊敗印度，當日共42570人入場，創本地足球賽事入座紀錄。一名居港印度女球迷三日前上載影片分享觀賽感受，坐在80元門票區域的她投訴被一名身穿紅衣的球迷潑水。影片有超過500則留言，網民反應兩極，有人認為無論如何都不應施以暴力，有人則叫她尊重足球文化，下次別於非作客球迷區為客隊打氣。

體育觀戰文化某程度上約定俗成，亦會隨時代改變，不能單靠明文規定而「一本通書睇到老」。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，近四、五十年，社會學學者不時探討球迷的心態和價值觀，始終球場是多元之地，球迷族群是個大熔爐，所以應從更多角度分析，今次討論亦是一次培養與教育觀戰文化的契機。



該名支持印度女球迷表示，遭其他球迷潑水。（網上片段截圖）

該名印度女球迷與丈夫一起入場，坐在啟德主場館的高層看台，臉上畫了兩支印度國旗。從她上載的影片見到，她在比賽中大叫「India（印度）」及吹哨子，並形容在該區域只得她一人為印度打氣。

她稱，前方一名球迷在完場後向她潑水，那人身穿紅衫及戴上港隊圍巾。被潑水後，她馬上與對方理論，對方否認，但現場有年輕人、外國人及女性支持她，表示見到該名紅衫球迷潑水，最後紅衣球迷道歉。她認為，如沒有其他觀眾幫忙發聲，對方肯定堅決否認。

她呼籲：「如果你要為自己的國家打氣，要小心一點，不要自己一個去，最好跟其他人一起去，那些人能夠保護你。」她補充，不是所有香港球迷也是那樣不友善，只是有少數是瘋子。

該名支持印度女球迷表示，圖中的球迷用這個水樽向她潑水。（網上片段截圖）

香港對印度｜香港隊球迷由到場、比賽途中以至完場，都沒停止打氣。（夏家朗攝）

她在YouTube發布影片後引起熱議，有超過500則留言，反應兩極。支持她的一方認為批評任何侮辱及攻擊皆不對，留言例如有「就算她坐錯位置，就算這場是一場高壓的比賽（印度對香港的比賽不是），也不應是任何形式肢體衝突及暴力的理由」、「故意往別人臉上潑水不算攻擊嗎」，還有人反問「留言區的人是否想說，如果坐在主場球迷區為客隊加油就會被攻擊？我們生活在現代世界還是停留在明朝、清朝？」

香港對印度｜開賽前，主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的巨型tifo，相當有氣勢。（高詩琦攝）

有網民則認為女球迷有責任，因為她並非坐在作客球迷區，卻為客隊打氣，留言有「你怎夠膽坐在主場球迷區為對手加油？幸好你在香港，否則你恐怕難以安全地離開球場了。你這是冒險，挑釁周圍的人。即使在西方國家，你也不應這樣做」、「如果你愛足球，學會尊重對手，要不坐到作客球迷區，要不你坐在主場球迷區，就不會公然為客隊打氣。如果你坐到主場球迷旁邊，也要尊重主隊」、「這場並非友誼賽。如果你支持客隊，請你坐到作客球迷區。這是國際規矩。如果你在其他國家違反規定，保安或警察會強行帶你離場。在法國或巴西，你甚至可能被人打。香港已經很寬宏大量，容許你繼續在座位上」。

這名印度女球迷多次在留言區回應，她稱所坐位置不是主場球迷區，那是一張公開的標準門票，門票上也沒有寫明僅限主場球迷或香港球迷。她表示，若果那張門票寫明是主場球迷區，她不會購買；她又稱曾詢問工作人員能否換位到印度球迷區，但工作人員堅持不可以。

Cityline網站顯示各種門票的介紹。（Cityline網站截圖）

這場港印大戰創下入場紀錄，同時引起多場「大辯論」，由賽前爭拗是否一定要穿紅衣、到賽後激辯作客球迷應否在非作客區為愛隊打氣，不同話題均成網上熱話。從學術角度看印度女球迷事件，香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，近四、五十年，時有社會學學者探討球迷的心態和價值觀，「球場本是多元之地，有人睇波、有人追星、有人宣洩壓力」，而足球競技就是兩支球隊對碰爭勝，壁壘分明，「你永遠不知道坐在身邊的球迷抱哪種心態入場」。

雷雄德不諱言，球迷族群的確有一套自身價值觀與心態，今次是一個好契機讓公眾學習與建立觀戰文化：「因為球迷本身就有喜好、有立場、有bias，價值觀是有點不同的。球迷族群是個大熔爐，應該更多角度去分析足球文化，法之外，亦看情。」