籃球熱話｜「東岸扔入西岸」三分球絕殺　真路比利：結局難以置信

阿根廷國家籃球聯賽季後賽半準決賽，費羅卡利（Ferro Carril Oeste）對小保加（Boca Juniors），在6月12日上演第三場比賽，費羅卡利主場以76：73險勝小保加，場數領先2：1。

今場比賽出現神奇一幕，完場前不足兩秒，利斯卡奴（Emiliano Lezcano）在防守時截到對手的傳球，在接近自己底線的位置，單手用力一扔，皮球橫越約27米距離，直入籃中，幫助費羅卡利以3分絕殺小保加。阿根廷國家籃球聯賽的社交網站稱之為聯賽史上最佳入球，而阿根廷籃球名宿真路比利（Manu Ginobili）亦感歎前所未見！



比賽只餘1.6秒，白衫的小保加有個界外球，直接扔入籃球。綠衫的費羅卡利有利斯卡奴伸盡手一探，截到小保加的傳球。此時，離完場只有不足1秒，當時兩隊打成73平手，看來需要加時吧！

時間無多，利斯卡奴博一博，離完場只有約0.2秒時，他右手發力，扔往前場。皮球橫越約27米距離，竟命中球籃，憑這記超遠距離三分球絕殺，費羅卡利以76：73擊敗小保加，場數領先2：1。24歲的利斯卡奴今場射入23分，搶到6次籃板。

這個驚世三分球絕殺的片段在網上廣傳，包括阿根廷國家籃球聯賽的社交網站亦稱之為聯賽史上最佳入球。阿根廷籃球名宿真路比利亦有分享片段，並表示：「結局難以置信！前所未見！」