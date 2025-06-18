錦織圭出軌UNIQLO美女模特兒　補辦婚禮前撻着　曾逼綠帽男刪證據

日本傳媒《周刊文春》獨家披露，日本著名網球手錦織圭出軌，搭上了UNIQLO美女模特兒大口あづ記。《周刊文春》的記者在6月11日影到，錦織圭及大口あづ記戴住鴨舌帽，前後腳離開女方的家，兩人會合後租用電動單車，踩車去食飯；飯後，兩人也是前後腳歸家，女方先回去，錦織圭在附近兜了幾個圈。

《周刊文春》稱，錦織圭與妻子觀月亞子在2022年12月補辦婚禮前幾日，錦織圭與大口あづ記在夏威夷擦出愛火花。在2023年中，當時大口あづ記的男友獲得另一半出軌的證據，錦織圭請了律師擺平事件，最終該男子刪除了所有證據並簽署保密協議。報道稱，錦織圭向大口あづ記表明不再愛妻子，但為了小朋友，他不會跟大口あづ記結婚。



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《周刊文春》今日（18日）爆出震撼彈，公開35歲的日本網球手錦織圭有外遇，搭上了32歲UNIQLO美女模特兒大口あづ記。《周刊文春》在6月11日晚於東京影到錦織圭與大口あづ記幽會的照片。報道表示，兩人前後腳離開女方的住所，兩人都戴上鴨舌帽，其中錦織圭還戴上口罩。兩人會合後，租用了兩部電動單車，踩到一間咖啡室吃飯，大約吃了30分鐘。飯後，錦織圭找數，兩人前後腳離開餐廳，在街上會合。回家時，兩人也是前後腳入，錦織圭故意在女方住所附近兜多幾個圈。

《周刊文春》還報道兩人婚外情的來龍去脈，他們在2022年12月於夏威夷擦出愛火花，開始這段不倫關係。幾日後，錦織圭與妻子觀月亞子在東京補辦婚禮，兩人在2020年疫情期間註冊結婚。

這段外遇持續了半年後，在2023年中，當時大口あづ記的男友發現女友「偷食」的證據，找錦織圭理論，證據包括兩段在LINE的對話以及一些親密照片。錦織圭僱用律師談判，最後逼使該男子刪除所有證據，並簽署了一份保密協議。事後，大口あづ記與男友分手，並疏遠錦織圭。然而，錦織圭及大口あづ記藕斷絲連，在2024年再秘密約會。

《周刊文春》的報道表示，錦織圭曾向大口あづ記交代兩人關係的未來，他講過「我不要愛妻子了，但小朋友對我十分重要」以及「故此我不能跟你結婚」。