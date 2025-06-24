世冠盃｜國際邁亞密分組賽不敗晉級　美斯力保黃金數據賀38歲生日

賽前，國際邁亞密可能是世冠盃A組牌面較弱的一隊，但這支美國東道主球隊踢出驚喜，在阿根廷球王美斯（Lionel Messi）帶領下，3場分組賽保持不敗，以小組次名晉級十六強，將會跟應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門爭入八強。

在美斯38歲生日前夕，國際邁亞密在A組最後一輪分組賽與巴西勁旅彭美拉斯踢成2：2，取得出線資格。美斯在球員生涯33次參加球會及國家隊分組賽，他的球隊皆能晉級。



美斯的國際邁亞密賽和彭美拉斯，以不敗姿態晉級世冠盃淘汰賽。（路透社）

美斯的國際邁亞密賽和彭美拉斯，以不敗姿態晉級世冠盃淘汰賽。（路透社）

在當地時間周一（23日）舉行的世冠盃A組最後一場分組賽，國際邁亞密及彭美拉斯賽前以4分並列，只要今場兩隊握手言和，就可以攜手晉級。國際邁亞密較快入局，艾倫德（Tadeo Allende）在16分鐘由後場帶前場，單刀射入，為國際邁亞密領先1：0。63分鐘，38歲老將蘇亞雷斯表演個人技術，壓入禁區，為國際邁亞密射成2：0。若果國際邁亞密保住勝局，將可以首名晉級。

美斯的國際邁亞密賽和彭美拉斯，以不敗姿態晉級世冠盃淘汰賽。（路透社）

不過，國際邁亞密的防線在尾段無以為繼，彭美拉斯在80及87分鐘連入兩球，追成2：2完場。彭美拉斯與國際邁亞密同得5分，前者以較佳得失球取得A組榜首，國際邁亞密以次名晉級。同組另一場，葡萄牙的波圖與埃及的艾阿里踢成4：4，兩隊同得2分，無緣出線。波圖成為馬體會後第二支出局的歐洲球隊。

美斯的國際邁亞密賽和彭美拉斯，以不敗姿態晉級世冠盃淘汰賽。（路透社）

在A組的4支隊伍中，國際邁亞密可說最不被看好，牌面實力不如波圖及彭美拉斯，甚至在艾阿里之下，但國際邁亞密踢出驚喜，首戰守和艾阿里0：0，之後更爆冷以2：1力克波圖，到今場一度領先彭美拉斯2：0惜被追平2：2。國際邁亞密在分組賽3戰不敗。

美斯的國際邁亞密賽和彭美拉斯，以不敗姿態晉級世冠盃淘汰賽。（路透社）

根據數據統計機構Opta的資料，美斯球員生涯參加過33次球會及國家隊的分組賽，他的球隊全數皆能晉級。美斯以晉級世冠盃十六強慶祝生日，他在周二（24日）38歲生日。

美斯的國際邁亞密賽和彭美拉斯，以不敗姿態晉級世冠盃淘汰賽。（路透社）

國際邁亞密主帥馬斯真蘭奴（Javier Mascherano）形容，這晚是「美職聯歷史性的一夜」。他說：「對我們來說這是一場精彩的比賽，對陣南美洲其中一支最好球隊總是很困難的。」

馬斯真蘭奴續說：「踢到最後，或者我們曾有機會獲勝，這種感覺很奇怪。在世冠盃前，如果有人跟我說，我們能夠在對陣這種級數的球隊踢出這樣的表現，我會難以置信。」

國際邁亞密主帥馬斯真蘭奴。（路透社）

在十六強，彭美拉斯將遇上另一支巴西球隊保地花高，至於國際邁亞密則與巴黎聖日耳門上演重頭大戰，這是美斯離開PSG後首次面對舊東家。

目前已獲世冠盃十六強資格球隊：彭美拉斯、保地花高、巴黎聖日耳門、國際邁亞密、法林明高