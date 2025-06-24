世冠盃︱馬體會成首支出局歐洲球隊　施蒙尼怨球證　PSG首名出線

世界冠軍球會盃（世冠盃）B組賽事，西班牙球隊馬德里體育會在最後一場分組賽1：0小勝保地花高，可是仍因得失球差出局，成為首支出局的歐洲球會。



世冠盃︱馬體會成首支出局歐洲球隊。（路透社）

B組3隊同得6分 馬體會贏波出局

世冠盃今屆擴充至32隊作賽，當中歐洲球隊佔最多的12隊，全是球迷熟悉的名牌球隊，可是遠赴美國作賽，要適應時差，強差人意的場地，以及炎熱的天氣，天時地利人和加起來，未必佔有優勢。

馬體會首戰便以0：4大敗予同屬歐洲的應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG），導致得失球差輸蝕，就算之後先以3：1擊敗西雅圖海灣者，以及今晨1：0小勝保地花高，在B組與PSG和保地花高同樣2勝1負得6分，仍與包尾的西雅圖海灣者雙雙出局，成首支出局的歐洲球隊。PSG首名率級16強，保地花高次名出線，成為繼D組兩戰兩勝率先出線的法林明高後，第二支晉身淘汰賽的巴西球會。

世冠盃32支參賽球隊：



歐洲（12隊）：巴黎聖日耳門／多蒙特／曼城／賓菲加／拜仁慕尼黑／皇家馬德里／國際米蘭／車路士／馬德里體育會／波圖／薩爾斯堡／祖雲達斯

中北美洲：國際邁亞密／蒙特雷／FC洛杉磯／帕丘卡／西雅圖海灣者

南美洲：保地花高／法林明高／彭美拉斯／富明尼斯／小保加／河床

非洲：馬姆洛迪辛當斯／艾阿里／艾斯柏蘭斯／韋達卡薩白蘭卡

亞洲： 艾阿恩／蔚山HD／希拉爾／浦和紅鑽

大洋洲：奧克蘭城



世冠盃︱馬體會成首支出局歐洲球隊，施蒙尼抱怨球證執法。（路透社）

施蒙尼：球證總是跟我們作對

施蒙尼領軍的馬體會，前線縱擁有基沙文和艾斯利斯（Julian Alvarez），但依然在分組賽出局，施蒙尼賽後稱，「為球隊表現感到自豪，我們絕對已付出所有。我們在3場比賽中贏了2場，可惜仍要出局。有6分實在不差，但對PSG的比賽懲罰我們，那場比賽球證總是跟我們作對，今天我們也有一個十二碼決定在VAR後推翻。」

PSG分組最後一輪2：0擊敗西雅圖海灣者首名晉級16強。（路透社）

他抱怨球證的同時，亦指出，「我們知道什麼地方需要改進，今次失利會幫助我們繼續向前。」基沙文87分鐘的入球，助馬體會1：0小勝保地花高，可是全場23次射門具威脅埋門不算多，而對PSG一仗曝露他們的防守弱點。施蒙尼作為全球人工最高的主帥，馬體會攻不銳、守不穩的差勁演出，已開始令球迷失去耐性，亦有球評質疑領軍14年的施蒙尼是否適合繼續掌帥。