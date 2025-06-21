世冠盃｜車路士積遜後備上陣即領紅　連累球隊遭法林明高反勝

世冠盃D組周六（21日）賽事，英超勁旅車路士以1：3不敵巴西法林明高。車路士上半場領先，但換邊後連失3球，前鋒尼高拉斯積遜後備上陣僅4分鐘，就因為粗野踩踏對手，被球證出示紅牌直接趕出場，成為輸波罪人。法林明高賽後以兩戰兩勝的6分排小組首位，輸波的車路士則得3分排第二。



車路士上半場領先一球返回更衣室。（Getty Images）

車路士的柏度尼圖開賽13分鐘建功，令車路士在上半場領先，但換邊後形勢逆轉。法林明高先憑般奴漢歷基賓圖近門射入扳平，3分鐘後，法林明高再利用角球攻勢，由33歲老將後衞丹尼路雷斯射入，僅花3分鐘就反超前2：1。

車路士尼高拉斯積遜出場僅4分鐘就因為踩人領紅牌。（Getty Images）

車路士防線迅速崩潰之下愈踢愈亂，本來在64分鐘換入尼高拉斯積遜希望加強攻勢，惜4分鐘後該名前鋒搶波時，使出踩向法林明高後衞艾爾頓盧卡斯腳掌，球證毫不猶豫出示紅牌。車路士踢少1人下，最終再失一球，以1：3不敵法林明高。

車路士尼高拉斯積遜出場僅4分鐘就因為踩人領紅牌。（Getty Images）

比賽當日更是尼高拉斯積遜24歲生日，收到一封大「利巿」後，他公開向球隊道歉。

哈利卡尼建功助拜仁慕尼黑贏波，兩戰兩勝確定出線。（Getty Images）

同日賽事，C組拜仁慕尼黑2：1擊敗小保加，兩戰兩勝提早出線。另一場賓菲加6球大炒奧克蘭。