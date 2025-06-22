世冠盃｜30.5度高溫下多蒙特後備匿更衣室　比寧咸細佬獲選MVP

世界冠軍球會盃連日在美國上演，當地高溫令歐洲球隊叫苦連天，周日凌晨（22日）多蒙特惡鬥南非球隊馬姆洛迪辛當斯，後備球員更要躲進更衣室。

不過多蒙特在苦戰下順利獲勝，而祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的弟弟祖比比寧咸（Jobe Bellingham）也取得加盟後首個入球。



多蒙特對馬姆洛迪辛當斯的賽事在俄亥俄州的辛辛那堤舉行，比賽開始時是當地正午12時，氣溫達攝氏30.5度，酷熱的天氣下，多蒙特主帥尼高高華賽前已指出，當地天氣令歐洲球隊難以適應。

比賽在當地正午展開，陽光猛烈。（Getty Images）

今場賽事期間出現有趣的畫面，多蒙特的後備球員在上半場比賽期間並不在後備席，而是躲進了更衣室觀看賽事直播，多蒙特也在社交媒體上發文，寫道：「我們的後備球員正在更衣室內睇波，以避開TQL球場猛烈的太陽。雖然這情況前所未見，但在這氣溫下也很合理。」

多蒙特的後備兵在上半場期間留在更衣室內睇波。（Getty Images）

多蒙特今仗是先失球的一方，11分鐘遭對手先開紀錄，但只花了5分鐘就由尼美查追平，34分鐘古拿斯再入一球助多蒙特反超前，完半場前，加盟多蒙特不久的祖比比寧咸亦建功，令「蜜蜂兵團」領先到3：1。加上下半場馬姆洛迪辛當斯一個烏龍球，即使這支南非球隊之後扳回兩球，多蒙特仍以4：3險勝。

祖比比寧咸跟隨兄長腳步加盟多蒙特後，即有好表現。（Getty Images）

祖比比寧咸獲選為今仗最有價值球員，一加盟就有好表現，自然被期望能像哥哥祖迪比寧咸般，為多蒙特帶來大量入球及好成績。祖比比寧咸賽後說：「我從小時候到效力新特蘭時，都練習了（這種入球）很多次，雖然不是跟這個入球一樣，但作為前鋒，後上現身在禁區頂是十重要的。如果能取得入球、每一季都能攻入這種入球，就表現得很好了。」