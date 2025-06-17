東亞錦標賽︱港足初選47人　李家豪相隔6年重返名單　8人未有落班

香港足球代表隊在日前啟德主場館超過40000人見證下擊敗印度，搶得亞洲盃外圍賽重要三分，港隊7月會轉戰東亞足球錦標賽決賽周，與韓國、日本、中國先後對壘，主教練韋斯活今（17日）公布47人初選名單。



港足7月份會遠赴韓國龍仁市參與東亞足球錦標賽決賽周，主教練韋斯活公布47人初選名單。

當中冠忠南區守門員顏翱天、大埔小將李樂謙首度獲大港腳徵召，而今季首奪港超「最佳後衛」的32歲大埔右閘李家豪，繼2019年備戰東亞錦標賽後，相隔近6年再打入初選名單，但他當年最終無緣決選。

李家豪自2019年後再獲港隊初選。（資料圖片）

值得留意的是，標準流浪前鋒劉智樂繼續在初選名單之列，而剛接受完手術的理文翼鋒艾華頓也榜上有名；名單上多達9位球員沒有所屬球會，包括賓紀文、艾里奧、曾樂圖、杜俊暉、費蘭度、曾以行與兩位新入籍兵奧力斯和洛迪古斯，而勞烈斯則已獲中甲球會延邊龍鼎官宣加盟。

港足日前在啟德主場館擊敗印度。（資料圖片）

港隊7月1日至4日會在香港集訓，並於7月5日出發，準備8日首仗對日本，球隊之後於11日對韓國、15日對中國。

守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙、顏翱天（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）、奧力斯



後衛：亞歷斯祖（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、鐘樂安（傑志）、杜度、周子謙、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、李家豪、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、徐宏傑（雲南玉昆）、勞烈斯、賓紀文 、費蘭度、艾里奧、曾樂圖、曾以行



中場：馬希偉（東方）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、潘沛軒、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、黃威、(理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）、杜俊暉



前鋒：劉智樂（標準流浪）馬斐、祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、黃皓雋（青島海牛）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）、李樂謙（大埔）、洛迪古斯

