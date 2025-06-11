為何坐爆啟德？天時地利人和配合　創造香港足球奇蹟｜01球評

同樣是香港隊的主場比賽，上星期對尼泊爾得約6000人入場，為何昨（10日）晚對印度就全場門票售罄、逾4.2萬人入場？

這場是港足首次在啟德主場館作賽，票價分別是80元及200元，比起其他在啟德主場館舉辦的活動都便宜得多，相信吸引到不少想參觀啟德新場的人順道入場撐港足。啟德設施新淨又有冷氣，觀賽環境比香港大球場優勝，更能在炎熱的夏天吸引球迷。港足近年成績屢有突破，加上社交媒體、新一代網紅的傳播，逐步擴大港足的球迷基礎，令人覺得到啟德入場睇波是一件型、值得分享的事，造就了今次啟德主場館的一片紅海。



羅淑佩入到港足更衣室。（羅淑佩Facebook圖片）

香港隊昨晚出戰亞洲盃外圍賽第三圈C組，主場以1：0擊敗印度，入場人數為42570人，創港足主場比賽的新高，而且在賽前一日，所有門票均告售罄。上星期四（5日）晚，港足在香港大球場友賽尼泊爾，踢成0：0，入場人數只有6092人。為何這場港足對印度可以迎來歷史性的入場人數大爆發？

最明顯的分別是場地的吸引力。對尼泊爾用大球場，而對印度則是新落成的啟德主場館。啟德主場館開幕至今，舉行過一些大型活動及演唱會，例如3月的國際七人欖球賽，最便宜的成人門票售500元；在4月的謝霆鋒演唱會，最便宜的門票要680元；在5月的五月天演唱會，最便宜的門票亦要555元。

之前，市民想入啟德主場館看一看，最低消費都要數百元。然而，港足對印度，200元坐下層，80元坐上層，真的是抵到爛！對於那些渴望參觀新基建、對啟德主場館感到好奇的市民，看港足是平、靚、正之選！

香港對印度｜香港隊球迷由到場、比賽途中以至完場，都沒停止打氣。（夏家朗攝）

今場港足的門票定價合理，沒有因為用上新場地而獅子開大口，上場對尼泊爾在陳舊的大球場舉行，正價160元，今場移至新淨的啟德，稍加至200元，也是球迷可接受的合理價格。為求坐爆全場，足總推出上層門票80元，就更加令市民覺得優惠，「有着數」，就自然會「搶飛」。

以往夏天在香港睇波，日曬雨淋，人人汗流浹背，但啟德主場館先進，設有可閉式上蓋及全場冷氣空調，相信吸引到不少怕熱的朋友。球場有冷氣，說不定可以令球迷說服到家人結伴入場。坐大球場，沒冷氣；坐啟德，有冷氣，市民都很懂得選擇的。

香港對印度｜香港隊球迷由到場、比賽途中以至完場，都沒停止打氣。（夏家朗攝）

在售票方面，主辦單位起初如像「擠牙膏」般，甚至令人以為只開放下層看台，引起爭議及不滿，亦掀起搶票潮。及後，下層200元門票沽清，足總表示希望坐爆全場，上層的80元特惠票不設限制，所有人皆可購買。在坐爆啟德的號召下，市民及球迷都渴望見證歷史，兼成為這項歷史創舉的一部分，再加強了入場的吸引力。

啟德主場館以外，港足本身的吸引力也是很重要的。以前，港足曾經被市民嗤之以鼻、嫌棄及嘲諷，但慢慢「揼石仔」，改善踢法，近年漸見成績，在2023年打入杭州亞運四強，在2024年躋身亞洲盃決賽周，吸引市民支持，慢慢建立起球迷基礎，方能一呼百應。

香港對印度｜香港隊球迷由到場、比賽途中以至完場，都沒停止打氣。（夏家朗攝）

社交媒體的發展亦有幫助港足發展，不少新興的網紅及YouTuber也是足球愛好者，願意製作足球相關的內容，試當真的許賢是其中的表表者。「YT大哥」周殷廷也有公開呼籲球迷入場看港足。新一代的港足球員亦願意擁抱新媒體，例如顏卓彬常常到不同YouTube頻道作客。ViuTV製作的真人騷《足球女將》亦令坊間出現討論的熱潮，將足球帶入屋。

到啟德撐港足，變成了一件不再市井的事，彷彿成為了潮流及型格。足總在球場佈置、氣氛、售賣紀念品、表演嘉賓等各方面安排也做到足，將比賽盛事化及嘉年華化，不少政界、娛樂圈及體壇中人都有入場，將整件事包裝得「好好睇睇」，值得市民入去打卡及在網上分享，睇波的經歷亦很容易在社交媒體如Thread上「吸Like」。

香港對印度｜開賽前，主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的巨型tifo，相當有氣勢。（高詩琦攝）

80元換到兩小時的娛樂及熱鬧，又有冷氣涼，參觀新場滿足好奇心，更可以在網上出「PO」分享，啟德聯乘港足創造了一次成功的「扯紅旗」。對於香港足球，4萬人入場其實是一次奇蹟，絕非必然，乃天時、地利、人和造就下，難能可貴的結果。足總、啟德體育園以至政府不應自滿，下一步更應該腳踏實地去考慮如何延續這股熱潮，透過合理的門票銷售，配合市場推廣，建立起屬於香港人的體育觀戰文化。