東亞錦標賽︱港足公布28人名單備戰　外流兵獲放行　艾華頓缺陣

香港足球代表隊7月8日至15日會遠赴韓國龍仁市參與東亞足球錦標賽決賽周，與韓國、日本及中國隊對壘，主教練韋斯活公布28人名單備戰賽事。



根據最新名單，即使比賽不在國際賽賽期內，悉數外流內地的球員均獲「放人」，陳晉一、茹子楠、孫銘謙、徐宏傑等都在列，而上個國際賽期因受傷落選的陳肇鈞、黃威、余在言、安永佳都歸隊，只是進攻主力艾華頓在手術後仍需休養，無法征戰東亞錦決選周。

港足下月8至15日出戰東亞錦決賽周。（資料圖片／夏家朗攝）

新入籍兵奧力斯結果成為第三門將，而暫無球會落班的賓紀文、費蘭度與鐘樂安都入選，上場對印度奠勝的史提芬彭利拿、港隊經驗甚少的趙聡悟與劉家喬亦入圍，而大埔右後衛李家豪則第一次打入決選。

然而據了解，東亞錦決賽周每隊最多只能註冊26名球員，意味這份仍非最終名單，教練團或會視乎球員狀態及戰術需要，把個別球員從名單中剔除。

李家豪當選今屆香港足球明星選舉最佳後衛。（資料圖片）

值得一提，上場港隊對印度踢正選的中鋒洛迪古斯，今次沒有入圍，同樣落選的仍包括標準流浪前鋒劉智樂、效力中超青島海牛的黃皓雋等。

港隊7月1日至4日會在香港集訓，並於7月5日出發，準備8日首仗對日本，球隊之後於11日對韓國、15日對中國。

港足備戰東亞錦28人名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、奧力斯



後衛：周緣德（河南酒祖杜康）、杜度、（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、李家豪、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、徐宏傑（雲南玉昆）、賓紀文 、費蘭度、鐘樂安



中場：吳宇曦（重慶銅梁龍）、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、黃威、(理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）

