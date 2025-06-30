世冠盃｜逾65000人睇美斯倒戈　吞PSG四蛋出局　迪比利成最大贏家

今屆世界冠軍球會盃增至32隊參加後，部分賽事票房不似預期。戰至淘汰賽階段，由美斯領軍的國際邁亞密鬥舊東家巴黎聖日耳門，毫無疑問是今輪的重頭戲，吸引超過65000人入場觀戰，足證球迷眼睛都是雪亮的。

38歲的美斯踢足90分鐘，結果國際邁亞密以0：4不敵PSG，16強止步。美斯與舊隊友們相見歡，奧士文尼迪比利更成為大贏家。



（路透社）

即使今屆世冠盃增添參賽隊伍，球迷還是根據戲碼而入場，就如16強的重頭戲，效力國際邁亞密的美斯倒戈鬥舊東家巴黎聖日耳門，共有65574人入場，入座率超過9成，國際邁亞密主帥馬斯真蘭奴賽後直言，球迷入場的原因十分簡單：「即使美斯38歲，球迷們仍願意購票入場看他比賽，足證他的偉大。」

步入職業生涯黃昏的美斯，在球會級別國際賽亮相買少見少，這名阿根廷球王今場踢足90分鐘，惟未能帶領球隊創造奇蹟，畢竟與巴黎聖日耳門的實力有差距，祖奧尼維斯（João Neves）為PSG在6分鐘先開紀錄，上半場末段再連入3球，帶4球優勢返回更衣室。

直至87分鐘，國際邁亞密在禁區邊一次罰球機會，全場球迷引頸以待，希望看到美斯將皮球放進網窩，可惜起腳省中人牆，國際邁亞密以0：4落敗，無緣晉級。

綠茵場上重遇舊隊友，美斯完場後滿場飛，逐一與PSG的球員聚舊，美斯賽後表示，與PSG的舊隊友關係依然良好，「即使球隊（PSG）內已剩下少數合作過的球員，無論是留下來或離隊的球員，我和他們關係依然很好，我對此心懷感激，感激大家對我的熱情。」

（路透社）

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