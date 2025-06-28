足球熱話｜世冠盃新賽制犧牲球員休息時間　拉芬拿為同行抱不平

今年世界冠軍球會盃以新模式上演，參賽隊伍參加至32隊，包括曼城、皇家馬德里、巴黎聖日耳門等勁旅有份角逐，從戲碼角度，確實比以往吸引，在炎炎夏日有波睇，同樣是球迷之福。

效力巴塞隆拿的巴西國腳拉芬拿（Raphinha）直斥世冠盃的新賽制，指球員在沒有選擇下參賽，連放假的機會都沒有。



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在美國正在進行的世界冠軍球會盃，今屆以新面目示人，參賽隊伍增至32隊，不再是洲際冠軍才可獲資格，就如曼城、皇馬、PSG等歐洲勁旅，有望對上沙特阿拉伯的豪門球會，或是由美斯領軍的國際邁亞密，對賽上甚有新鮮感，卻犧牲不少球員的休假時間。

世冠盃從6月中開鑼，歐聯冠軍巴黎聖日耳門的賽程最瘋狂，在6月1日完成歐聯決賽後，僅兩星期左右即要轉戰世冠盃，若然PSG戰至決賽，在7月13日才正式完季。作為歐聯冠軍的PSG，來季初先與歐霸冠軍熱刺爭歐洲超級盃，暫定在8月中舉行，換言之PSG的暑假只得一個月，還要考慮新球季的準備時間，球員真正放假的時間或許只得2至3星期。

在忙碌賽季後，各大球隊在炎夏還要爭逐世冠盃。（Getty Images）

效力巴塞隆拿的巴西國腳拉芬拿早前在聖保羅出席活動，看到連番出戰的國家隊隊友，亦為隊友們抱不平。拉芬拿認為，站在球員立場，若然球會及國家隊有賽事，他們根本沒有選擇權，這一點令人懊惱，「落場出賽是球員的職責，我們需要跟隨指令，但強制放棄假期，這一點令人十分困擾，因為放假都是我們的權利。足球員是普通人一樣，我們都需要假期，需要時間充電，否則我們無法長時間保持高水平。」

拉芬拿以效力PSG的巴西隊友為例，他們整個暑假基本上也在踢球，「正如馬昆奴斯等PSG球員，他們在捧走歐聯後，連慶祝的時間都不多，然後即要代表（巴西）國家隊，緊接又要出戰世冠盃，他們根本沒有停下來。」

休息是為了走更遠的路，拉芬拿希望球員們至少有一個月的休假時間，「一個月，或是3星期假期，是每位足球員應得的，但出戰世冠盃的球員們，大部分都沒有如此長的休假。」