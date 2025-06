高普斥世冠盃「足球歷來最差勁構思」　前利物浦教頭再為球員發聲

國際足協(FIFA)將今屆世界冠軍球會盃(世冠盃)一下子由8隊擴充至32隊,在明年世界盃主辦國之一的美國上演,賽事舉行以來爭議不少:門票貴,部分賽事空位多,時間差,為遷就直播時間球員須在烈日當空下作賽,氣溫高達攝氏35度以上。

外界批評聲音不少,面對銀彈威力,足球界前線人員大都敢怒不敢言,退居管理層的利物浦前領隊高普代一眾行家發聲,直斥當下的世冠盃為:「足球歷來最差勁的構思(the worst idea ever in football )。」



高普痛斥今年擴充版的世冠盃為「足球歷來最差勁構思」。(Getty Images)

「無論哪一隊贏了,都是歷來最慘情的冠軍」

夏季本是球隊經過漫長賽季後,讓球員好好休養生息的時間,可是今年要踢世冠盃的球隊,包括歐聯冠軍巴黎聖日耳門,以至皇家馬德里、拜仁慕尼黑、曼城和車路士等歐洲列強,被迫在放假時間「開OT」。

高普接受德國《世界報》訪問時批評,「世界冠軍球會盃是足球歷來所執行的最差勁構思」,「這是個毫無意義的比賽,無論哪一隊贏了,都是歷來最慘情的冠軍(Whoever wins it will be the worst winner of all time),因為他們整個夏天都要踢波,然後一回國便要踢聯賽。」

高普認為,世冠盃無論哪一隊贏了都會是歷來「最慘情的冠軍」。(路透社)

高普矛頭直指恩芬天奴

他毫不留情地狠批,「那些從未試過每天從事足球,或已經不再在位的人,突然想出一點什麼」,矛頭直指國際足協會長恩芬天奴,「參加球隊可以獲得瘋狂地多的金錢,但也不是每間球會希望參與。」

「去年已經有美洲國家盃和歐洲國家盃,今年有世界冠軍球會盃,明年就是世界盃。意思就是參賽球員無論心理或生理上都未能獲得真正的恢復。」高普憂慮,「比賽實在太多了,我恐怕下季球員要承受他們從未試過的傷患,如果下季尚未出現,世界盃或之後也會發生。」

高普曾多次談及球員福祉。(Getty Images)

擔憂球員明年出現「從未試過的傷患」

高普目前是紅牛集團全球足球主管,他尚在利物浦時,已常常抱怨比賽太多,賽程太頻密,沒有好好為球員的身心健康着想。他向來敢言,不止一次公開批評足球賽程及比賽太多的問題,「我的問題是,現在每個人都知道那是不正確的,沒有人說得夠多令它作出改變。有些事情必須改變。」

2024年夏天他離開紅軍,之後轉任紅牛集團高職。今屆世冠盃開鑼前,國際職業足球員協會(Fifpro)發表報告,指出球員在休季期間應最少獲得4星期假期。