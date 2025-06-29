高普斥世冠盃「足球歷來最差勁構思」　前利物浦教頭再為球員發聲

國際足協（FIFA）將今屆世界冠軍球會盃（世冠盃）一下子由8隊擴充至32隊，在明年世界盃主辦國之一的美國上演，賽事舉行以來爭議不少：門票貴，部分賽事空位多，時間差，為遷就直播時間球員須在烈日當空下作賽，氣溫高達攝氏35度以上。

外界批評聲音不少，面對銀彈威力，足球界前線人員大都敢怒不敢言，退居管理層的利物浦前領隊高普代一眾行家發聲，直斥當下的世冠盃為：「足球歷來最差勁的構思（the worst idea ever in football ）。」



高普痛斥今年擴充版的世冠盃為「足球歷來最差勁構思」。（Getty Images）

「無論哪一隊贏了，都是歷來最慘情的冠軍」

夏季本是球隊經過漫長賽季後，讓球員好好休養生息的時間，可是今年要踢世冠盃的球隊，包括歐聯冠軍巴黎聖日耳門，以至皇家馬德里、拜仁慕尼黑、曼城和車路士等歐洲列強，被迫在放假時間「開OT」。

高普接受德國《世界報》訪問時批評，「世界冠軍球會盃是足球歷來所執行的最差勁構思」，「這是個毫無意義的比賽，無論哪一隊贏了，都是歷來最慘情的冠軍（Whoever wins it will be the worst winner of all time），因為他們整個夏天都要踢波，然後一回國便要踢聯賽。」

高普認為，世冠盃無論哪一隊贏了都會是歷來「最慘情的冠軍」。（路透社）

高普矛頭直指恩芬天奴

他毫不留情地狠批，「那些從未試過每天從事足球，或已經不再在位的人，突然想出一點什麼」，矛頭直指國際足協會長恩芬天奴，「參加球隊可以獲得瘋狂地多的金錢，但也不是每間球會希望參與。」

「去年已經有美洲國家盃和歐洲國家盃，今年有世界冠軍球會盃，明年就是世界盃。意思就是參賽球員無論心理或生理上都未能獲得真正的恢復。」高普憂慮，「比賽實在太多了，我恐怕下季球員要承受他們從未試過的傷患，如果下季尚未出現，世界盃或之後也會發生。」

高普曾多次談及球員福祉。（Getty Images）

擔憂球員明年出現「從未試過的傷患」

高普目前是紅牛集團全球足球主管，他尚在利物浦時，已常常抱怨比賽太多，賽程太頻密，沒有好好為球員的身心健康着想。他向來敢言，不止一次公開批評足球賽程及比賽太多的問題，「我的問題是，現在每個人都知道那是不正確的，沒有人說得夠多令它作出改變。有些事情必須改變。」

2024年夏天他離開紅軍，之後轉任紅牛集團高職。今屆世冠盃開鑼前，國際職業足球員協會（Fifpro）發表報告，指出球員在休季期間應最少獲得4星期假期。