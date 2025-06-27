世冠盃｜曼城重拾霸氣大破祖雲達斯　哥帥：很久未見如此優秀表現

世冠盃G組，曼城霸氣盡現，以5：2輕取祖雲達斯，成為今屆唯一一支分組賽3戰全勝的球隊，以9分首名晉級。曼城今仗技壓祖記，控球高達70%，射門次數遠在對手之上，曼城憑謝利美杜古、艾寧夏蘭特、菲爾科頓、沙維奧各建一功，加上祖記球員擺烏球，取得5個入球。經歷過一個失敗球季後，曼城領隊哥迪奧拿賽後感歎，很久沒見過球隊踢出如此優秀的表現。



祖雲達斯後衛皮爾卡魯魯（Pierre Kalulu）擺烏龍。（Getty Images）

「我喜歡我們踢出來的表現。」哥迪奧拿說：「我們已經很久、很久未試過在控球及無球下踢出如此優秀的表現。球員們全力以赴，很高興可以擊敗一支頂級球隊。」

「儘管只是一場比賽，但我覺得球員重新感覺到，我們成為一支優秀球隊的滋味。信心往往來自你的表現，而不是過去。」