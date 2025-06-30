U21歐國盃｜英媒精選五大爆紅新星　車路士已花4400萬鎊預訂一人

今屆U21歐國盃曲終人散，英格蘭在決賽加時3：2擊敗德國，成功衛冕，第四次贏得冠軍。德國射手禾達美迪（Nick Woltemade）以6球成為神射手。英國《BBC》精選5位在今屆歐國盃表現突出的新星，禾達美迪以外，還有英格蘭中堅查理加斯威爾（Charlie Cresswell）、葡萄牙翼鋒基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）、法國中場迪查維施斯（Djaoui Cisse）及格魯吉亞門將卡拉迪舒維利（Luka Kharatishvili）。



英國《BBC》精選五大在U21歐國盃表現突出的新星，包括德國射手禾達美迪。（路透社）

禾達美迪（Nick Woltemade）｜德國｜23歲｜前鋒

如果你在本屆U21歐國盃之前還不知道禾達美迪這個名字，那麼現在你肯定知道了。

這位德國前鋒在斯洛伐克舉行的U21歐國盃以6球榮膺神射手，同時還以3次助攻並列助攻榜首位。他在今屆賽事中多次證明了自己的實力可能已超越U21級別，並清楚展示了為何他已為德國大國腳出場過兩次。

他在分組賽3：0戰勝斯洛文尼亞的比賽中上演了帽子戲法，這是U21歐國盃歷史上僅有的第七個帽子戲法。

上季，這位23歲的球員在史特加度過了一個突破性的賽季，甚至史特加隊長艾特簡卡拉沙（Atakan Karazor）在2月的採訪中稱他為「兩米高的美斯及穆斯亞拿混合體」。他在球會及U21歐國盃的表現已吸引大球會關注，據報拜仁慕尼黑及車路士皆對他有興趣。

英國《BBC》精選五大在U21歐國盃表現突出的新星，包括英格蘭中堅查理加斯威爾。（路透社）

查理加斯威爾（Charlie Cresswell）｜英格蘭｜22歲｜後衛

雖然進攻球員往往最搶鏡，但前列斯聯後衛查理加斯威爾絕對值得關注，他如今效力於法甲的圖盧茲。

有人可能會說，他已在法國頂級聯賽中穩定效力，這本身就意味住他已經嶄露頭角了，但他在U21歐國盃近乎完美的表現進一步突顯了這一點。

這位22歲的球員在英格蘭成功衛冕的過程中踢足了每一分鐘。他平均每90分鐘完成驚人的8.67次搶回控球權，在整個賽事中總共完成了52次，比其他任何球員都多。這位中堅還嘗試了34次解圍，完成了10次搶截，傳球成功率高達91%。

查理加斯威爾在進攻也有貢獻，在首場對陣捷克的比賽中取得入球。

自杜慈（Thomas Tuchel）接手以來，英格蘭大國腳的後防一直顯得人手單薄，查理加斯威爾的表現無疑為自己贏得了未來入選成年國家隊的機會。

英國《BBC》精選五大在U21歐國盃表現突出的新星，包括葡萄牙翼鋒基奧雲尼昆達。（Getty Images）

基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）｜葡萄牙｜18歲｜中場

這位中場球員會讓車路士球迷感到興奮，基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）在士砵亭（Sporting）度過了一個前景光明的突破賽季後，又在國際舞台上奉獻了精彩的表現。

今年3月，基奧雲尼昆達以高達4400萬英鎊的轉會費加盟車路士，但他將繼續留在士砵亭直到25/26賽季結束。

雖然對於一個當時年僅17歲的球員來說，這筆轉會費聽起來很高，但葡萄牙足球記者兼評論員瑪麗安娜費爾南德斯（Mariana Fernandes）認為兩年後他會「身價將翻倍」。

他為葡萄牙U21出戰了全部4場比賽，並以3個入球成為隊內最佳射手，同時還貢獻了兩次助攻。在4場比賽中，基奧雲尼昆達有兩場被評為當場最佳球員。

英國《BBC》精選五大在U21歐國盃表現突出的新星，包括法國中場迪查維施斯。（Getty Images）

迪查維施斯（Djaoui Cisse）｜法國｜21歲｜中場

迪查維施斯是法國U21打進今年四強的關鍵。這位21歲的球員在24/25賽季下半季首次躋身法甲雷恩隊的一隊，此後便站穩了陣腳。他將良好的狀態帶入了今年夏天的U21歐國盃，他在中場中路的表現為球隊的成功起到了關鍵作用。

迪查維施斯在首場比賽中沒有出場，但從第二場分組賽開始被重用，此後便成為了不可或缺的一員。作為一名真正的box-to-box中場，這位雷恩球員之強在於他能在後場深處接球，然後帶球推進並穿透防線。他在整個賽事中射入3球，還有1次助攻，傳球成功率高達91.75%。

雖然主要被安排在更偏向防守的位置上，但他也展現了優秀的防守能力，4場比賽完成了7次搶回控球權和4次搶截。

英國《BBC》精選五大在U21歐國盃表現突出的新星，包括格魯吉亞門將卡拉迪舒維利。（Getty Images）

卡拉迪舒維利（Luka Kharatishvili）｜格魯吉亞｜22歲｜門將

在本屆U21歐國盃，格魯吉亞的卡拉迪舒維利十分忙碌。

這位22歲的球員效力於格魯吉亞頂級聯賽的巴杜米戴拿模（Dinamo Batumi），他是本屆賽事中格魯吉亞的明星球員。

儘管在3場比賽中失了8球，但如果不是他作出一次又一次精彩撲救，格魯吉亞的情況可能會更差。在2：3惜敗法國的比賽中，他就做出了6次撲救，其中一次撲救有望競爭賽事最佳撲救。在最後一場分組賽中，他還完成了一次精彩的壓哨撲救，幫助格魯吉亞2：1戰勝波蘭。

如果卡拉迪舒維利在賽前還未進入各大球會的雷達，那麼他現在肯定在名單上了。像他的師兄馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）一樣，他距離轉會歐洲頂級聯賽可能也不會太遠。