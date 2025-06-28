世大運2025｜香港隊75人大軍征德國　佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

兩年一度的世界大學生運動會，今年7月16日至25日在德國萊茵魯爾區（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演。中國香港大專體育聯會日前公布香港隊參賽名單，今屆派出75名運動員，參加劍擊、網球、游泳等10個項目，上屆曾摘下獎牌的佘繕妡、黃澤林等將再度出戰，力爭再登頒獎台。



世大運2023港隊總結｜張家朗兩金許得恩一金一銅 獎牌總數破紀錄

2023年在中國成都舉行的世界大學生運動會，香港隊摘下歷屆最佳的4金1銀7銅，在劍擊、武術、乒乓球、羽毛球及網球登上頒獎台。世大運今年在德國上演，香港隊的大軍不及上屆龐大，今屆派出75人、參加10個項目。

劍擊是港隊上屆世大運獎牌大戶，由張家朗、蔡俊彥、佘繕妡領軍下，摘下3金1銅，男花兩大星將今屆沒有參賽，上屆女子重劍奪金的「佘佘」再度出戰爭衛冕。劍擊隊今屆派出17人，如陳諾思、符妤名、陳樂熹、薛雅齊等劍手，也是港隊的常客。

世大運劍擊項目由7月17日至22日舉行，而劍擊世界錦標賽將在7月22日開鑼，幸好有份參加世大運的劍手，賽程上與世錦賽沒有撞期。

上屆奪金的佘繕妡今屆再度參賽爭衛冕。（中國香港大專體育聯會圖片）

今屆世大運的香港隊75人大軍中，當中不乏有經驗戰將。近年四出征戰的黃澤林，上屆與王康怡在網球混雙摘銅，二人名字同樣出現在名單，有望在混雙再爭獎牌。上屆羽毛球男單摘銅的高城熙，與乒乓女團的吳詠琳、李凱敏亦會再次參賽，而巴黎奧運跆拳道殺入8強的盧蔚豐，將再度在大型運動會上創佳績。