桌球．英國公開賽｜傅家俊轟兩棒破百 驚險逆轉勝獲正賽入場券
撰文：趙子晉
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香港桌球名將傅家俊（Marco）在英國萊斯特出戰英國公開賽的外圍賽，Marco與蘇格蘭球手麥佳亞（Stephen Maguire）交手，一度陷入落敗邊緣，傅家俊及時回勇，轟出一棒140度後愈打愈順，接連「起Break」，結果連取4局逆轉過關，獲得英國公開賽的正賽圈入場券。
今年9月底舉行的英國桌球公開賽，先在英國萊斯特進行外圍賽，47歲的港將傳家俊與蘇格蘭球手麥佳亞碰頭。Marco開局慢熱，首局先輸0：88，麥佳亞接連兩局「起Break」取勝，傅家俊在7局4勝的賽事陷入落敗邊緣。
傅家俊早前在武漢公開賽外圍賽，同樣在落後下反勝韋基連（Chris Wakelin）晉級，今仗再度展示韌力，Marco即回敬一棒140度，這棒破百後打起Marco的士氣，其後接連兩局分別「起Break」打出81度及104度，追成3：3平手。傅家俊在關鍵的第七局先有埋檯機會，打出15度後打失黑波，而麥佳亞隨後打失紅波，Marco即打出54度，以69：13奠定勝局，完成逆轉勝。
另一港將張家瑋與巴西球手路斯（Jonas Luz）交手，以4：1淘汰對手，同樣拿下英國公開賽正賽圈的入場券。「四眼Cue后」將與中國球手劉宏宇交手。
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