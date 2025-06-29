游泳︱13歲小將高嘉蓮限期前達標世錦賽　曾屢次打破分齡香港紀錄

香港游泳界出現另一個值得留意的新名字，年僅13歲的小將高嘉蓮（Candice），在女子200米蛙泳游出2分30.74秒的成績，順利以B標晉身今年7至8月在新加坡舉行的世界游泳錦標賽。



年僅13歲的小將高嘉蓮（Candice）在女子200米蛙泳游出2分30.74秒的成績，以B標晉身今年7至8月在新加坡舉行的世界游泳錦標賽。

13歲小將高嘉蓮限期前達標世錦賽

高嘉蓮（Candice）的名字近年經常出現，小妮子過去一、兩年屢次刷新分齡香港紀錄，最擅長的主項100米及200米蛙泳以外，也會參加混合泳和長距離自由泳項目，她亦是香港體育學院2024/25年度其中一位游泳項目的潛質獎學金運動員。

今年游泳世錦賽即將上演，高嘉蓮趕及搭上尾班車，晉身更大舞台。世錦賽跟奧運一樣，分為A標及B標，女子200米蛙泳A標入圍資格為2分25.91秒，B標則為2分31.02秒。高嘉蓮在6月29日限期前游出2分30.74秒，成功以B標入圍，有機會在高手林立的世錦賽出戰，實在可喜可賀。

何詩蓓早前出戰環地中海游泳賽。

何詩蓓力爭200自衛冕

巴黎奧運後曾休息4個月的香港飛魚何詩蓓，今年4月復出參加本地賽事，至5月出戰一連三站的環地中海游泳賽，再戰國際賽。

上屆多哈上演的游泳世錦賽，她在200米自由泳奪金，100自獲銀牌，100蛙摘銅，預料她會再次率領一眾港將出戰，力爭在主項200自衛冕，屆時高嘉蓮可望在何詩蓓身邊學習。