香港代表陳翔志躋身世界盃抱石準決賽　離決賽只差0.7分排15名

在奧地利因斯布魯克（Innsbruck）舉行的國際運動攀登協會世界盃，香港代表陳翔志躋身男子抱石準決賽，他在4條路線都成功抵達得分點（zone），惜以0.7分之差未能入決賽，獲得第十五名。



陳翔志躋身世界盃的抱石準決賽。（Getty Images）

在當地時間周四（26日）早上的抱石準決賽，陳翔志是第三位登場的選手。陳翔志以資格賽第二十二名晉級。在第一條路線，他在第五次試攀抵達代表10分的得分點，獲得9.6分，之後很接近代表25分的完成點，單手摸到但失平衡墮下，十分可惜。

陳翔志（左）單手摸到完成點，可惜未能以雙手捉住。（YouTube片段截圖）

在第二條路線，陳翔志第一次試攀便抵得分點，獲得10分，但未能完成整條路線。在第三及四條路線，他分別在第四及第三次試攀到得分點，分別獲得9.7及9.8分。他獲得總分39.1分，以第十五名完成，未能躋身決賽。

陳翔志躋身世界盃的抱石準決賽。（Getty Images）

準決賽前八名的選手方能入決賽，而在今次準決賽中，只有前六名選手完成到至少一條路線，並列第七名的兩位選手與陳翔志一樣，都只能達到四條路線的得分點，但他們試攀次數較少，總分有39.8分。換言之，陳翔志離決賽只差0.7分。

陳翔志躋身世界盃的抱石準決賽。（Getty Images）

今次港隊派出3男3女的運動員參加世界盃，男子隊有陳翔志、游嘉俊及歐智鋒，女子隊則有黃淨淳、黃浠蕎及徐子喬。游嘉俊在男子抱石排90名，而在女子抱石，徐子喬及黃浠蕎分別得59及75名，3人皆未能入準決賽。在周末，港隊會出戰領攀賽（或稱難度賽）的資格賽。