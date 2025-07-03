祖達車禍離世｜C朗拿度哀痛：太不講理　紅軍隊友紐尼斯心痛欲絕

利物浦葡萄牙前鋒迪奧高祖達猝然離逝，震驚世界體壇。葡萄牙足球隊老大哥C朗拿度在社交平台發文悼念，指上天太不講理，奪去了他剛新婚隊友的性命，願其家人堅強。



C朗拿度和迪奧高祖達剛攜手為葡萄牙贏得歐國聯。（Getty Images）

C朗拿度在instagram發文表示：「這太不講理了。我們剛一起待在國家隊，你才剛結婚。我向你的家人、你的妻子和你的孩子們致以深切的慰問，祝他們永遠堅強。我知道你會永遠和他們在一起。安息吧，Diogo和André。我們都會想念你們。」

C朗拿度不捨國家隊好兄弟迪奧高祖達。（Getty Images）

祖達球會隊友、前鋒線拍檔達雲紐尼斯亦發文悼念故友，他表示：「心很痛，沒有文字能令我釋懷。我會永遠記得帶着笑容的你，無論場上或場外也是個好隊友。我為你的家奉上我所有的力量，我相信祖達永遠會和你們同在，特別是你的妻子和三個孩子。R.I.P. 迪奧高和安達」

西班牙網球壇傳奇拿度本身也是足球迷，他也在個人X帳戶轉發利物浦會方的悼念聲明，並寫道：「這是何等傷感和痛心的消息😔 我為他的妻子、孩子、家人和朋友在這困難時刻，奉上我全部的愛、感情和支持。安息吧，迪奧高祖達和安達施華」