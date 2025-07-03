祖達車禍離世｜目擊者影到意外現場火光熊熊　林寶堅尼面目全非

效力利物浦的葡萄牙前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）在西班牙車禍離世，終年28歲。車禍現場的照片及更多意外細節曝光。他與26歲的弟弟安達施華（Andre Silva）駕駛一部林寶堅尼（Lamborghini）超級跑車，在西班牙A-52公路行駛，約於當地時間周四（2日）凌晨0時35分，在超車時懷疑爆胎失控，衝到公路分隔帶，在草坡上翻滾，之後起火。有其他路過的車輛影到林寶堅尼起火燃燒。

當救援人員到場時，迪奧高祖達兄弟已被燒死，證實死亡。當局根據車牌，確認兩位死者的身分。據西班牙及英國傳媒披露的現場照片，林寶堅尼被燒到面目全非，殘骸焦黑，零件散落一地。迪奧高祖達兄弟的屍體被送到薩莫拉省（Zamora）的法醫部門，等待DNA化驗結果。



祖達車禍的現場。（Faro de Vigo）

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祖達車禍離世｜事發時間：約當地時間7月2日凌晨0時35分

祖達車禍離世｜事發地點：西班牙西北部薩莫拉省（Zamora）的薩納夫里亞市（Sanabria）附近、A-52公路往貝納文特（Benavente）方向的行車線

祖達車禍離世｜死者：迪奧高祖達（Diogo Jota，28歲）、安達施華（Andre Silva，26歲）

英國《每日郵報》重組意外發生經過，迪奧高祖達兄弟的林寶堅尼（紅車）爬頭時，懷疑爆胎，失控衝到公路之間的分隔帶。（英國《每日郵報》）

祖達車禍離世｜事發經過：薩莫拉省的國民警衛隊發言人表示，根據路面的胎痕，初步相信事發車輛在爬頭時爆胎，詳細原因要再深入調查，未確定誰是駕駛者。他表示沒有其他車輛牽涉意外，也沒有其他人傷亡。

綜合各方消息，英國《每日郵報》以圖像重組經過，當時迪奧高祖達兄弟的林寶堅尼打算爬頭，切往左線後，突然爆胎，跑車失控衝出行車線，去到分隔公路不同方向的分隔帶。跑車翻滾，之後起火，陷入一片火海。

當局清理現場，將林寶堅尼的殘骸運走。（Faro de Vigo）

西班牙《阿斯報》取得目擊者的片段，有其他人駛過意外現場時，見到路旁火光熊熊。

目擊者報警。救援人員到場後，證實車上兩人已經死亡，跑車及屍體皆被嚴重燒毀。當局未能憑屍體容貌辦認死者身分，但全靠車牌，確認兩位死者是迪奧高祖達及其弟弟安達施華。

西班牙傳媒報道，迪奧高祖達兄弟的屍體已被送到薩莫拉省的法醫部門，有待檢驗DNA，在法律上確認死者身分。

林寶堅尼已不成車形。（英國《每日郵報》）

從西媒的照片所見，林寶堅尼被燒得面目全非，已成廢鐵，附近的植被亦被燒成一片焦黑；汽車零件及碎片散落在分隔帶及行車線上。

林寶堅尼的殘骸。（Faro de Vigo）