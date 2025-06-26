足球轉會︱阿仙奴突按加速器　簽柏迪代替品Kepa快到錫斯高有眉目

英超今夏轉會窗「軍備競賽」戰情激烈，曼城、利物浦和車路士已連環出手各添4將，阿仙奴卻看似「嘆慢板」，不過當約滿在即的湯馬士柏迪（Thomas Partey）新約談不攏消息剛出，已極速簽入基斯甸洛加特（Christian Nørgaard）取代。

阿仙奴「喜事成三」，洛加特來投在即之外，同時快將簽入車路士門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），而盛傳為中鋒首選的錫斯高在社交媒體一個舉動，似乎亦意味他即將會是加入為槍手一員，加上中場蘇比文迪（Martín Zubimendi）加盟只是時間問題，一夜之間已在轉會市場追上三大對手進度。



賓福特守將基斯甸洛加特（Christian Nørgaard）即將加盟阿仙奴。（Getty Images）

柏迪續約談不攏 阿仙奴火速簽入替代品

湯馬士柏迪在阿仙奴陣中的戰略地位毋須多說，這位32歲防守中場傳出跟球會續約談判破裂之後，阿仙奴立即找到替代方案——「轉會達人」羅曼奴的消息稱，阿仙奴與賓福特達成協議，雙方已同意基斯甸洛加特的轉會費為1100萬歐元。

這位丹麥國腳已同意阿仙奴提出的個人條款，賓福特已批准洛加特前往倫敦，預備進行體測。阿仙奴自從體育總監伊度去年底離任，由銀行界出身的意大利人貝達（Andrea Berta）接任，冬季轉會窗並未增援，阿仙奴今夏的增兵工作初步不及利物浦和曼城兩大對手爽手。

阿仙奴簽入蘇比文迪只是時間問題。（路透社）

不過其實阿仙奴球季一完，已傳出皇蘇中場蘇比文迪（Martín Zubimendi）的收購接近完成，交易遲遲未落實，其實應是在皇蘇要求下，將交易日期延至7月1日才落實，方便皇蘇把轉會費撥入為下個財政年度的收益。

錫斯高最新被發現開始追隨阿仙奴的Instagram專頁，獲廣泛認定他很快會成為槍手一員。

錫斯高開始追隨阿仙奴IG

如今簽得31歲的洛加特代替柏迪，而阿仙奴亦日內完成500萬英鎊收購車路士門將阿列沙巴拿加，今個轉會窗剩下來的最重要工作，便是簽入一位頂級前鋒。

斯洛文尼亞高大中鋒錫斯高（Benjamin Šeško）一直傳為首選，但近日有指他們跟RB萊比錫在轉會費談不攏，違約金為8000萬歐元左右，阿仙奴只願出7000萬歐元。不過錫斯高最新被發現開始追隨阿仙奴的Instagram專頁，獲廣泛認定他很快會成為槍手一員。

日內加盟：洛加特、蘇比文迪交易料7月1日落實



盛傳快將加盟：阿列沙巴拿加、錫斯高



已出售：泰華利斯（Nuno Tavares，約600萬英鎊售予拉素）、馬昆奴斯（Marquinhos，約250萬英鎊售予高士路）



已離隊：佐真奴（Jorginho）、泰亞尼（Kieran Tierney）、史達寧（結束外借）

