英超新球季軍備競賽利物浦曼城領放　阿仙奴曼聯進度慢令人憂慮

歐洲球季正值歇暑，但英超各大豪門在球季一結束，已轉移到轉會市場再掀戰幔。 7月未到，冠軍球隊利物浦連環出手搶得心頭好，即將買入匈牙利左閘卻基斯，今夏增添4員猛將，而曼城更如「閃電手」一樣在出戰世冠盃前已買入4員新兵。

反觀另一爭標球隊阿仙奴卻「嘆慢板」，唯一確定中場蘇比文迪（Martín Zubimendi）即將加盟，頂級中鋒似乎尚未有定案。銳意重建的曼聯購入根夏後遇上阻滯，遲遲未能出售陣中冗員，想買麥比奧莫（Bryan Mbeumo）又未成事。車路士再次狂買年輕小將，奪得歐霸冠軍後易帥的熱刺，亦已購入3新兵增強實力。



華迪斯以打破英格蘭轉會費紀錄，加盟利物浦。（Getty Images）

利物浦 - 英超冠軍豪買華迪斯 可能再有過億收購？

新加盟：華迪斯（Florian Wirtz, 1.16億英鎊）、費林邦（Jeremie Frimpong, 2950萬英鎊）、彼斯（Ármin Pécsi，150萬英鎊）



日內加盟：卻基斯（Milos Kerkez，4000萬英鎊）



已出售：基利靴（約1800萬英鎊售予賓福特）、阿歷山大阿諾特（提早放人予皇馬獲840萬英鎊）、菲臘斯（Nat Phillips，300萬英鎊售予西布朗）



即將出售：昆沙（3500萬英鎊售予利華古遜）



待售：紐尼斯（Darwin Núñez）、基艾沙（Federico Chiesa）



利物浦新帥史諾掌帥首季已領軍贏得英超冠軍，終獲班主約翰亨利信任在轉會市場大開水喉，以打破英超及球會紀錄的1.16億英鎊轉會費收購德國天才中場華迪斯，在前線支援剛續約的射手沙拿，以及獲列為「非賣品」的路爾斯迪亞斯。買入費林邦填補阿歷山大阿諾特的位置，左閘收購般尼茅夫的卻基斯亦已落實，只待通過體測。

後備門將基利靴離隊，上季買入的馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）已從華倫西亞收回，並平價買入新後備門將彼斯。未到7月，利物浦來季組軍似乎已基本完成，紐尼斯必定離隊，他據指已同意轉投拿玻里，只待兩間球會傾談轉會費，拿玻里希望銀碼在5000萬歐元（約4272萬英鎊）左右，只及紅軍當年購入價一半，未知利物浦是否願意接受，這支意甲冠軍亦有意同時買入另一前鋒基艾沙。年輕中堅昆沙（Jarell Quansah）即將以3500萬英鎊加盟利華古遜，合約中設有5140萬英鎊回購條款。隨卻基斯來投，羅拔臣勢失正選，馬體會有意簽入這位只餘最後一年合約的左閘。

紐尼斯昆沙勢必離隊 再出過億伊沙克？

傳聞利物浦增兵行動尚未完結，想物色一位頂級中鋒，甚至以紐卡素的伊沙克（Alexander Isak）為目標。此子2022年以6300萬英鎊加盟喜鵲，球會財力雄厚，絕對不會輕易放人，紅軍想買他彷如天方夜譚，但一旦成功出售紐尼斯和基艾沙，會否真的再出過億英鎊力搶伊沙克？相信是今個夏季轉會窗利物浦餘下最大焦點。

曼城簽入法國進攻中場卓基。（曼城官網）

曼城 - 後迪布尼年代為重建閃電出手

新加盟：雷恩達斯（Tijjani Reijnders, 4650萬英鎊 ）、卓基（Rayan Cherki, 3090萬英鎊）、艾洛利（Rayan Ait Nouri, 3630萬英鎊）、貝天尼利（Marcus Bettinelli，40萬英鎊）



已出售：恩古圖（約2570萬英鎊售予多蒙特）



已離隊：奇雲迪布尼（自由身加盟拿玻里）、卡臣



待售：基亞利殊



曼城上季失利，今夏目標明確，就是要為迪布尼離隊，重新建構中場陣容。防守中場位置已有重創復出的金球獎得主洛迪，轉會窗重開不久已從里昂買入21歲進攻中場卓基（Rayan Cherki, 3090萬英鎊），以及擅長跑動的AC米蘭中場雷恩達斯（Tijjani Reijnders），基本完成中場配置。

上季曼城後防傷兵不少，左閘慣常由中堅加華度爾（Joško Gvardiol）出任，此子雖勝任兩個位置，但仍從狼隊購入艾洛利（Rayan Ait Nouri）增添板凳深度，後備門將卡臣離隊，則添入另一老將貝天尼利作替補。4位新成員趕及在世冠盃前簽入，若成功賣出基亞利殊，騰出薪酬空間，尚有本錢繼續增兵。

阿仙奴簽入蘇比文迪只是時間問題。（路透社）

阿仙奴 - 中鋒傳聞眾多 蘇比文迪尚未來臨

新加盟：- （蘇比文迪 Martín Zubimendi交易料7月1日落實）



已出售：泰華利斯（Nuno Tavares，約600萬英鎊售予拉素）、馬昆奴斯（Marquinhos，約250萬英鎊售予高士路）



已離隊：佐真奴（Jorginho）、泰亞尼（Kieran Tierney）、史達寧（結束外借）



阿仙奴球季一完已傳出皇蘇中場蘇比文迪（Martín Zubimendi）的收購接近完成，可是交易遲遲未落實，甚至曾傳出皇馬有意出手搶人。實際上應是在皇蘇要求下，將交易日期延至7月1日才落實，方便皇蘇把轉會費撥入為下個財政年度的收益。

然而蘇比文迪以外，阿仙奴其餘轉會及續約行動均無大進展，防守中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）的合約月底屆滿，最新消息指續約談判無進展，估計他離隊機會甚高。

阿仙奴積極希望簽入一位頂級前鋒，盛傳斯洛文尼亞高大中鋒錫斯高（Benjamin Šeško）為首選，但似乎跟RB萊比錫在轉會費談不攏，違約金為8000萬歐元左右，阿仙奴只願出7000萬歐元。槍手同時密斟狀態火熱的士砵亭前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），並向車路士的馬度基（Noni Madueke）埋手，藍軍開價5000萬英鎊，超出阿仙奴願付金額。

去年底體育總監伊度離任，由銀行界出身的意大利人貝達（Andrea Berta）接任，初步來看他任下阿仙奴增兵工作不及利物浦和曼城兩大對手爽手。當然重磅收購談判需時，以目前「落後大市」的進度來看，不知會否對備戰新球季有影響。

曼聯暫時只簽入根夏一人。（Getty Images）

曼聯 - 銳意重建遇阻滯 4大冗員無法清走

新加盟：根夏（Matheus Cunha，6250萬英鎊）



已離隊：基斯甸艾歷臣、伊雲斯、連迪路夫



待售：拉舒福特、查頓辛祖、安東尼、馬拉西亞、加拿祖



坦赫格兩年半任內曼聯花去6.16億英鎊增兵，只帶來一隻足總盃和一隻聯賽盃，就算收入仍豐厚，轉會預算連年透支之下，可動用的資金難以跟其他前列對手相比。季中辭退坦赫格，改由阿莫林接手，今夏的主旋律是重建。率先從狼隊購入巴西進攻好手根夏，有個好開始，再想從賓福特引進翼鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo），5500萬英鎊首度出價遭拒，曼聯加碼至6000萬英鎊，未知賓福特是否接受。

如果曼聯想再增兵，相信必須先清走陣中冗員，上季外借到其他球會的拉舒福特、查頓辛祖、安東尼、馬拉西亞全部待售，暫時無一有着落，肯定會影響重建計劃。唯一可能已是將阿莫林無意留用的加拿祖，交換車路士的尼干古（Christopher Nkunku）。不過畢竟上季跌至英超第15位，球迷新一季應不會抱太大期望，根夏、麥比奧莫兩將來投，專心踢英超之下應可從谷底稍為反彈。

利安戴納成為車路士新兵一員。（Getty Images）

車路士 - 繼續人來人往狂買小將

新加盟：利安戴納（Liam Delap, 3000萬英鎊 ）、艾斯迪禾（Estevao Willian, 2910萬英鎊）、艾素高（Dário Essugo，1850萬英鎊）、沙亞（Mamadou Sarr，1200萬英鎊）



已出售：堪富利斯（Bashir Humphreys，約1250萬英鎊售予般尼）、貝天尼利（Marcus Bettinelli，約40萬英鎊售予曼城）



已離隊：查頓辛祖（結束外借）



待售：史達寧、尼干古、馬度基



車路士自從美國新班主托德波里入主，每年夏天都是人來人往，簽入大堆連名字也難以記住的年輕潛力小將，不過上季在新帥馬列斯卡接手下漸見起色，贏得歐協聯冠軍，亦獲得來季歐聯資格。今夏他們繼續同一收購作風，暫已簽入利安戴納（Liam Delap）、艾斯迪禾（Estevao Willian）、艾素高（Dário Essugo）、沙亞（Mamadou Sarr）4個年齡介乎18至22歲的年輕人，行動相當快手。

如果能清走史達寧、尼干古和馬度基等冗員，相信新兵有望陸續有來。

上季外借的泰爾，正式加盟熱刺。（Getty Images）

熱刺 - 重點出擊繼續重建

新加盟：泰爾（Mathys Tel, 3000萬英鎊 ）、丹素（Kevin Danso, 2090萬英鎊）、胡斯高域（Luka Vuskovic，1200萬英鎊）



已出售：賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg，約1700萬英鎊售予馬賽）



已離隊：利古朗（Sergio Reguilón）、費沙科士打



熱刺贏得歐霸冠軍，仍辭退主帥普斯迪高古，皆因英超聯賽幾乎降班的成績實在慘不忍睹。從賓福特撬來法蘭克掌帥，來季持續為球隊重建。暫時已從拜仁買斷上季借用的年輕前鋒泰爾（Mathys Tel），並從朗斯購入中堅丹素（Kevin Danso），以及效力夏德、只得18歲的克羅地亞中堅小將胡斯高域（Luka Vuskovic）。

快手簽入3員新兵，熱刺增兵工作未完，盛傳他們有意簽入一位新翼鋒，以輔助年紀漸長的隊長孫興慜。而外界屢傳土耳其球會有意簽入這位韓國隊長，不知熱刺會否願意放人。