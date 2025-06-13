足球轉會｜阿諾特稱渴望加盟皇馬已久　解釋更改球衣印字原因

撰文：顏銘輝
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英格蘭右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）出席加盟皇家馬德里的儀式，會見傳媒。26歲的阿諾特表示，他等待了加盟皇馬這一日已經很長時間，但他講多幾句後，突然澄清「很長時間」是指數周的意思，並非是很多年，期間也不禁尷尬地發笑。從利物浦轉會皇馬，阿歷山大阿諾特的球衣印字亦有變，由「Alexander-Arnold」改為「Trent」，他解釋名字太長，令不少人困惑，所以想簡單一點。

阿諾特與皇馬會長佩雷斯一起舉起12號球衣。（Getty Images）

阿諾特昨日（12日）出席加盟皇馬的發布會，他先以西班牙語發言，之後大部分時間用英語回應提問，他並表示學了西語幾個月。他說：「我等待了這一天很長時間。非常興奮、開心，很自豪可以來到這裏。我夢想成真，但還要多加努力。很開心可以馬上開始新一頁，這是令人期待的時刻。」但他發現用詞不當，補充：「要澄清一點，等待了長時間的意思是指，你們都明白的，是幾個星期……」不禁尷尬地笑了一笑，續道：「不是好幾年。」

阿諾特出席加盟皇馬的發布會。（路透社）

26歲的阿諾特是利物浦青訓產品，勝任右閘及防中，他拒與利物浦續約，決定今夏轉投皇馬。談到轉會的決定時，他說：「這個不是去哪兒的問題，只是走還是不走的抉擇。在很久以前，我已經很清楚，如果我有一日要離開利物浦，只會去皇馬。這是我唯一一間會選擇的球會。這個不是容易的決定，因為我在那裏效力了很長時間，但最終還需要下決心，而在我看來，這是一個正確的決定。」

阿諾特穿上皇馬球衣拍照。（Getty Images）

在利物浦，阿諾特穿的是66號球衣，印字則是「Alexander-Arnold」。在皇馬，他會改穿12號，而印字亦變成「Trent」。他解釋：「很容易解釋的，當我到歐陸時，我經常發現人們對我的全名的感到困惑。有人叫我Arnold，有人叫我Alexander，有人叫我Alex，有人叫我Trent，還有很多。故此，我想不如簡單一點，放Trent在背後，讓大家知道我叫Trent，這是我的名，大家都可以這樣叫我。」

阿諾特出席加盟皇馬的發布會。（路透社）

阿諾特本身與利物浦的合約至6月底，但皇馬希望阿諾特可以提早加盟，讓他能夠在6月中開始的世冠盃披甲，據報皇馬向利物浦支付了1000萬歐元提早分手費。阿諾特與皇馬簽約6年。

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阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）
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