羅拔臣或隨拍檔同赴馬德里　利物浦忙碌之夏兩將來投在即收購未完

英超應屆冠軍球隊利物浦，今個暑假轉會部門極度忙碌。新帥史諾掌帥首季即領軍封王，似乎獲得班主信任大開水喉讓他建立新班底。繼費林邦之後，他的利華古遜隊友華迪斯（Florian Wirtz，又譯：獲斯）即將以破英超紀錄的1.36億歐元（1.16億英鎊）加盟紅軍，般尼茅夫左閘卻基斯（Milos Kerkez）料亦快將加盟。

可是繼阿歷山大阿諾特及基利靴之後，利物浦可能會失去另一個熟悉面孔。31歲的左閘羅拔臣（Andrew Robertson）勢轉投馬德里體育會。



羅拔臣是利物浦兩奪英超的核心成員，但近季表現滑落。（路透社）

1. 利物浦與利華古遜同意華迪斯轉會費

利物浦今季贏得英超冠軍，即使歐聯16強止步，料財政年度收入高達7億英鎊，讓他們在轉會市場發揮雄厚財力。近日他們跟利華古遜達成協議，以1.16億英鎊（約1.36億歐元）收購華迪斯，勢刷新英格蘭轉會費紀錄。

2. 羅曼奴：「卻基斯與利物浦的交易，很快便會發生」

華迪斯的交易如今只待體測及簽約手續便可完成，般尼茅夫左閘卻基斯的傳聞已久，惟遲遲未有官宣消息，但隨着般茅落實買入「卻基斯替代品」、雷恩的杜福特（Adrien Truffert），相信卻基斯以4500萬英鎊加盟紅軍應該無問題，「轉會大神」羅曼奴甚至揚言「卻基斯與利物浦的交易，很快便會發生」。

利物浦今夏轉會操作：

- 加盟

1. 已簽入右翼衛費林邦（4000萬歐元）

2. 已簽入3號門將彼斯（Armin Pecsi）（178萬歐元）

3. 即將簽入左閘卻基斯（傳接近落實）

4. 即將簽入進攻中場華迪斯（利物浦已同意付出1.36億歐元收購）

5. 傳看中法蘭克福前鋒伊基迪基（Hugo Ekitike）



3. 利物浦收購大計傳未完 看中貴價中鋒

利物浦已簽入右翼衛費林邦和3號門將彼斯（Armin Pecsi），華迪斯和卻基斯料亦會在短期內加盟，不過有關利物浦的轉會傳聞並未終止，主要集中在9號球員方面。

利物浦傳看中紐卡素中鋒伊沙克（Alexander Isak），喜鵲無意放人下成事機會微乎其微，紅軍於是轉而盛傳有意收購法蘭克福前鋒伊基迪基（Hugo Ekitike），要跟與曼聯一較高下。法蘭克福為此子開價1億歐元，紅軍買完華迪斯會否再斥巨資收購，或須視乎能否高價放去紐尼斯。

羅拔臣跟阿歷山大阿諾特老友鬼鬼，會否隨對方腳步同赴西甲發展？（Getty Images）

4. 羅拔臣或隨老友腳步同赴馬德里

比起上述一堆轉會傳聞，最震撼的消息可能是繼阿歷山大阿諾特之後，羅拔臣也可能離隊，而且目的地同樣是西班牙馬德里。31歲的羅拔臣與TAA一樣，是高普年代的絕對核心，昔日猶如「電兔」一樣全場不惜力氣奔跑的羅拔臣，速度無復從前，過去兩季表現持續滑落，進攻和防守水平跟全盛期已有一段距離。

卻基斯日內加盟，與利物浦只餘下一年合約的羅拔臣預料來季極大機會退居後備。最新消息指出，馬德里體育會以羅拔臣為左閘收購頭號目標。左閘是馬體會陣容相對薄弱一環，正選是30歲的加蘭（Javi Galán），副選馬達華（Reinildo Mandava）已約滿離隊。羅曼奴消息指，馬體會內部認定羅拔臣是左閘最佳人選，而羅拔臣亦有興趣加盟，雙方正在進行初步談判。

就算卻基斯來投在即，利物浦據指仍相當重視羅拔臣，因此預期談判有一定難度。然而假如羅拔臣真的轉戰西甲，他便能夠與在紅軍共事多年的好拍檔兼老友記阿歷山大阿諾特在西班牙重聚，就算不是效力同一隊，二人將同樣身處馬德里。

利物浦今夏轉會操作：

- 離隊

1. 阿歷山大阿諾特約滿，自由身投皇馬（提早放人獲1000萬歐元）

2. 基利靴加盟賓福特（1800萬英鎊）

3. 傳拿玻里欲一次過收購紐尼斯+基艾沙

4. 傳羅拔臣可能加盟馬德里體育會

5. 巴塞隆拿欲收購路爾斯迪亞斯，但已遭利物浦拒絕

6. 利華古遜欲簽入昆沙



5. 拿玻里有意一口氣簽入紐尼斯和基艾沙

利物浦大手增兵的同時，亦有不少離隊傳聞。羅拔臣或投馬體會來得震撼，紐尼斯的離開則是預期之中。隨着紐尼斯無意到沙特「掘金」，希望留在歐洲賽場，最新消息指干地有意把他帶到拿玻里。

干地今季領拿玻里意甲封王，今夏率先在轉會窗獲得曼城超級中場奇雲迪布尼，盛傳他還希望引入紐尼斯和基艾沙兩個利物浦前鋒。紐尼斯的離開已毫無懸念，基艾沙在英超度過失意一季，亦不抗拒回到意大利，對拿玻里而言資金不成問題，而紐尼斯和基艾沙在史諾視下只屬邊緣人，若能傾妥價錢，成事機會不低。

6. 利華古遜欲簽入昆沙

利物浦後防人腳不算豐盛，不知何故出現傳聞指出球隊有意放走中堅昆沙（Jarell Quansah）或祖高美斯其中一人，而利華古遜被指有意簽入昆沙。這個年輕中堅在傳聞熾熱的當下，說出「我已為下一步作好準備」，獲廣泛演繹為「有意離隊」的宣言。紅軍今夏接連買入利華古遜星將，不知會否「鬆章」放昆沙給他們。

利物浦向巴塞表明迪亞斯是「非賣品」。（路透社）

7. 利物浦拒絕巴塞隆拿收購路爾斯迪亞斯

另一位盛傳可能離隊的是哥倫比亞翼鋒路爾斯迪亞斯，利物浦《迴聲報》指出巴塞隆拿就迪亞斯的潛在轉會向利物浦洽談，但已遭利物浦斷然拒絕。由於紅軍斥巨資收購華迪斯，因此持續有消息指紅軍必定會賣人，而翼鋒迪亞斯首當其衝。

巴塞隆拿看中迪亞斯已有一段時間，早前曾有消息指巴塞今夏未有足夠財政空間收購。據《迴聲報》報道，巴塞近日就迪亞斯向利物浦洽談，遭紅軍高層一口拒絕，並揚言迪亞斯為「非賣品」，內容跟坊間流傳的傳言截然不同。