場地單車｜吳保利挑戰鬥師兄獲第四　備戰下月世青望戰勝自己

「2025全港場地單車錦標賽」繼續在香港單車館上演，男子爭先賽三甲順理成章由出戰團體競速的三名港將包辦。剛考畢中學文憑試的小將吳保利，越級挑戰精英組不敵師兄們，以「梗頸四」完成賽事，他直言為了備戰下月底的世界青年錦標賽而參加精英組，最後一年參加世青賽，吳保利以超越上年的自己為目標。



男子爭先賽由杜棹熙奪冠，莫沚駿與翁浚皓則分別列亞、季。（趙子晉攝）

今年4月舉行的香港國際場地盃，吳保利一邊兼顧中學文憑試，一邊首次代表港隊出戰國際賽。相隔3個月，暱稱「保保」的吳保利今日出戰男子爭先賽，殺入四強戰鬥師兄莫沚駿，雙方戰至決勝局，吳保利在最後直路僅負落入季軍戰，鬥另一港隊代表翁浚皓，連負兩局下獲得第4名，無緣頒獎台。

吳保利四強最後一局僅負莫沚駿。（夏家朗攝）

即使在公開試結束後，吳保利全心投入訓練，肌肉量增加不少，在力量及速度上亦有進步，惟與師兄們仍有差距，「近期在健身室做了不少訓練，力量、速度確實有進步，與師兄們的時間可能差不多，但我與他們的體格還差一截，我本身偏瘦，我比他們輕十多公斤，教練要我增磅至65公斤，現時還差3公斤左右，而且自己在在經驗上仍需時間浸淫。」

面對一眾師兄，吳保利在體格上仍有差距。（夏家朗攝）

18歲的吳保利是最後一年參加青年組，但與教練討論後，今次香港錦標賽選擇越級出戰精英組，為了8月的世界青年錦標賽有更好的備戰。在荷蘭上演的世青賽，無疑是吳保利今年的重點賽事，他以戰勝上年的自己為目標，「最後一年參加世青賽，既興奮又緊張，我沒有太多包袱，畢竟我在世青沒有什麼會輸的，就豁出去吧，我只想戰勝上年的自己，希望有能力與世界競爭，對自己與教練有交代就可以。」

今次香港錦標賽出戰精英組，吳保利特意越級備戰世青。（夏家朗攝）

當吳保利進入單車隊短距離後，與新西蘭籍教練Anthony Peden合作無間，他坦言教練為他的壞習慣改變不少，「我在場上總是思考太多，擔心對手採取什麼戰術，自己又要如何應對，想得太多就會容易猶疑，變得不夠果斷，現時嘗試清空自己腦袋，不想太多反而效果更好。」

吳保利透露自己的減壓方法是聽歌，只要他隨着歌曲一起哼着唱就是有狀態，他喜愛在賽前聽廣東歌，而他的歌曲選擇十分闊，在亞錦前聽着林家謙的《普渡眾生》，今日賽前就是Cookies的《心急人上》。

吳保利將在8月出戰世青賽，力爭競輪打入決賽。（趙子晉攝）

吳保利上年出戰世青賽，競輪賽及爭先賽同樣無緣晉級，這名港隊新星今年以打入競輪賽決賽為目標，爭先賽亦希望從資格賽脫穎而出。吳保利月中將隨港隊赴澳洲布里斯班集訓，訓練兩星期再出發至荷蘭。