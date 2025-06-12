乒乓｜王楚欽乒超無緣鬥樊振東　日前比賽期間曾因血糖低感不適

中國乒超聯賽進行第一階段，周三（11日）晚上上演男子團體重頭戲，由山東魏橋對上海地產，國乒兩大好手王楚欽與樊振東有望交手，可惜這個夢幻對決未有成真，王楚欽今輪休息。這名男單世界排名第二的球手，早前出戰時出現低血糖的情況，甚有機會因體能問題而避戰。



上月底戰畢世界乒乓球錦標賽後，中國乒超聯賽在周一（9日）開鑼，第一階段一連三日在河北雄安新區上演，包括樊振東﹑王楚欽﹑林詩棟以及港將黃鎮廷等好手亦分別為不同球會出戰。

乒超男團最後一輪的重頭戲，必定是由樊振東效力的上海地產鬥有王楚欽坐鎮的山東魏橋，兩名國乒球星有望上演夢幻對決，惟當公布兩軍陣容後，只見樊振東的名字，王楚欽則在今輪休息，依然未影響戰局，即使樊振東擊敗黃友政，未能阻止上海以1：3落敗，山東魏橋在第一階段6戰全勝。

樊振東代表上海地產出戰。（新華社）

王楚欽在周二代表球隊披甲，與江蘇的全開源交手，王在比賽期間感不適，戰畢第二局後，蹲在場邊聽從教練的指導，同時喝下朱古力補充能量，就算該場贏波，但王楚欽的身體已響起警號。「在第二時局時有點血糖低，所以才喝朱古力，自世錦賽後稍作休息，來到如此高強度的乒超，各位球手水平高﹑比分又緊湊，體力上實在有點吃力。」王楚欽在該仗後解畫。

王楚欽昨日再談及血糖低的問題，直言身體狀況已有改善，「我身體還好，血糖低是暫時性的，我補充了食物﹑休息了一晚後，身體已沒有大礙。」

第一階段乒超聯賽結束後，下階段將在7月25至28日在廈門上演。