乒乓︱德國傳奇波爾淚水中退役　兩奪世界冠軍曾是中國隊強敵

乒乓球壇長青樹波爾（Timo Boll）屹立賽場近30年，這位德國傳奇球手的漫長生涯，隨着他效力的杜塞爾多夫（Borussia Dusseldorf）在德甲聯賽季後賽決賽2：3不敵奧辛侯遜（TTF Liebherr Ochsenhausen）終告落幕。

跟最愛的乒乓球告別，44歲的波爾在全場球迷歡呼與掌聲中不捨落淚，「我不能想像一個更好的告別。」



乒乓球壇長青樹波爾（Timo Boll）淚別賽場。（Getty Images）

獲5000球迷送別 波爾告別戰落敗告終

波爾的球員生涯縱漫長，但他一直保持上佳水平和作賽狀態。最後一次出賽在兩場比賽落場，單打激戰較他年輕近16年的巴西應屆世界冠軍卡達雲奴（Hugo Calderano），力戰5局落敗；雙打夥拍隊友卡爾保（Anton Kallberg），不敵對手日本球手戸上隼輔與法國球手高齊（Simon Gauzy）的組合，奧辛侯遜隨即封王。

最後一戰敗陣收場，毋損到法蘭克福Suwag Energie Arena撐場球迷的熱情，5000個座位全場爆滿，連他的好友、NBA退役球星奴域斯基也是座上客，球迷一致向他起立鼓掌致敬，波爾感動落淚，他多謝家人、朋友和球迷的支持，「我擁有過太多美妙時刻，這一幕將會常在我心。」

波爾好友、NBA退役球星奴域斯基也是座上客。（Getty Images）

波爾談退役：「奇怪、超現實……我不知道」

「即使落敗，這仍是非常美好、非常感動的一天。我不能想像一個更好的告別，有些時候勝負不是那麼重要。」 對於自己面對新科世界冠軍卡達雲奴打足5局的表現，波爾稱，「我在開賽並不順利，然後有點驚訝自己竟能打得那麼好。大概對他而言也不容易，這裏5000球迷都為我歡呼。不過Hugo這陣子屬於另一檔次，就算輸了，仍然很好玩。」

能夠在心愛的運動打到44歲，實在是種福氣。波爾談到對退役的看法，「我常被問到關於退役的感受，那實在難以形容——奇怪、超現實……我不知道。在我球員生涯，能夠慶祝很多奇妙的勝利，也曾經歷一些痛苦的敗仗，我想我在這些賽果之中獲益良多。」

波爾在告別一戰，就算落敗仍享受。（Getty Images）

轉崗位出任德國乒乓球大使

「我在大量的傷感和憂傷之中離開，但在此之上，我是懷着一份巨大的感激之情而離開。感激曾有過很多永遠長留心中的偉大時刻，感激這個運動帶給我如此多的奇妙友誼。」過去數星期忙於不斷出席告別派對，波爾開玩笑說，「我覺得我的隊友真的受夠了」，他珍惜別離前的每個寶貴時光，「我永遠不會忘記今天」。

「乒乓球員波爾，現在正式告別，但希望波爾這個人，仍會逗留得長一點。」德國乒壇長青樹高掛球拍，隨即會投入新崗位，出任德國乒乓球大使一職，「能夠繼續留在乒乓球界作出一點貢獻，實在太好，我期待我的新角色以及未來可以有更多時間陪伴我心愛的人。」

波爾去年在巴黎奧運結束國家隊生涯。（Getty Images）

曾7戰奧運奪2銀2銅 兩成世界冠軍曾是中國強敵

波爾退役早是意料中事，事實上他早在去年巴黎奧運已宣布退出國際賽場。在歐洲曾長年無敵手的他，曾被中國視為一大強敵，他7戰奧運，2008年在北京獲得男子團體賽銀牌，之後兩屆獲男團銅牌，東京奧運再次領德國隊摘銀，巴黎奧運8強負瑞典止步。世錦賽同樣跟冠軍無緣，歷年累積6銀3銅，唯獨在世界盃先後於2002年、2005年贏得男子單打金牌，而且曾4度高佔世界排名第一，最近一次在2017年，當時他已經36歲。

他在2017及2018連續兩年晉身乒乓球世界盃決賽，就算在2018年不敵樊振東，連續兩年屈居亞軍，仍以37歲7個月14天之齡，打破薩姆索洛夫在2013年以37歲6個月10天創下的最年長決賽選手紀錄。

波爾告別戰全場爆滿。（Getty Images）

「波爾令乒乓球在德國變得受歡迎」

去年告別國家隊時，他曾感言，「我留在這裏已有一段頗長時間，我想我仍然是最大年紀的世界第一。我大概長達25年保持世界排名頭5、頭10位，對任何事情保持強韌、對抗時代的轉變，是我的最大成就」，並續稱：「不過到最後，你會感到身體太慢，要保持如此高水平變得愈來愈困難，所以我認為是時候退下來。」

他的告別戰上不少名人捧場，他的好友奴域斯基（Dirk Nowitzki）以外，還有目前為德國乒乓球男子隊主教練的昔日名將羅斯普科夫（Jorg Rosskopf）、前隊友奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）以及奧運女子重劍金牌得主凱特曼（Britta Heidemann）。羅斯普科夫讚揚，「波爾令乒乓球在德國變得受歡迎」，曾跟他並肩作戰多年的奧恰洛夫則說，「他不止是個偉大球員，同時也是個真正的朋友。」