深圳行山｜漫步福田後花園梅林1小時登頂　解鎖深圳絕美打卡機位

夏日，去吹吹戶外的風。在腳步丈量山野的過程中，找回那個開心又自由，充滿生命力的自己。



推薦一條「城市徒步」登山路線。不用出遠門，就在福田後花園——梅林，感受1小時登頂的純粹快樂。

福田後花園——梅林（按圖看沿途風光👇👇👇）

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一路向山而行，串山景，觀城景。穿過梅林水庫的青綠山林，走過一段又一段原始森林般的山路，登頂望遠，解鎖深圳絕美的城市機位。被深圳的繁華城景所震撼在山頂與深圳第一高樓合影，拍出人生照片，許多人都稱這裡為「深圳曼哈頓」。

起點就在梅林水庫，不妨先在這裡遊玩片刻，看不到邊的斜坡，通往天空的階梯......如同宮崎駿筆下的動畫世界。

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路線往返6km，上山1h，下山30min。前半程為平緩步道，後半程山路較為陡峭，方向不好尋找，詳細的登山路線可參考下圖的標注。

文字版路線：

梅林水庫➡️登頂大壩後右轉➡️梅林水庫塗鴉牆方向➡️沿途跟隨指示牌➡️穿過54號燈柱旁的鐵絲網開始上山➡️途中跟隨YM104標識➡️穿過兩個白色高壓塔➡️登頂「虛靜」石。

梅林後山

交通：地鐵9號線下梅林站D口，自駕導航「梅林文體中心」。



Tips：

1. 山路陡峭，無路燈，建議在天黑前下山；

2. 後半程大部分是土路，建議穿防滑運動鞋；

3. 路程中有高壓電塔，經過請快速通行；

4. 需準備長焦相機，拍攝效果更佳；

5. 起點處有洗手間和商店，中途無補給點；

6. 山上蚊蟲較多，請自備驅蚊水。



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