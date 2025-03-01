深圳行山｜10km徒步路線「超級原始」　光明湖全貌美得令人窒息

春天是深圳最適合登山徒步的季節，小編找到一條「超級原始」戶外徒步路線。這次，玩的就是一個心跳！快來挑戰~



這條線路以「鬱森林自然教育基地」為起點，途經蠄蜍石、光明湖等絕美景觀，全程大約10KM，3-4個小時即可結束全程。線路整體來說不算險峻，海拔最高只有200多米，很適合戶外新手或者家庭出遊~一路上不僅有趣味盎然的野徑小道，還有平緩輕鬆的綠道供人們休憩~

「鬱森林自然教育營地」地處光明區吊神山山腳，以這作為起點，可以清晰感受到攀登難度從1-10逐漸遞增的別樣體驗，對大多數登山者來說都比較友好。

鬱森林與吊神山的交匯段是一段登山階梯，這也是一種極其高效的熱身方式，通過爬樓梯保持心跳的頻率與節奏，才能更加快速的適應後續長時間的運動進程。趁着天氣不錯，一起去爬山吸氧吧~

沿途風光（ShenzhenWeekly提供）

「鬱森林」倡導以自然為場景，以教育為手段，引領公眾感受自然。不定期的開展一些「自然課堂」、「周末玩耍營」，讓小朋友們了解到更多自然知識，也同時會組織小朋友們進行適當的「趣味農作」，小朋友們既能學到課堂以外的知識，也在這收穫了豐富的動手實踐能力，有趣又有益~

可以趁着周末或者即將到來的假期，一起來這運動運動！另外，附近也建有許多農場、果園供大家來遊玩採摘，不妨來感受一下采摘的樂趣~

從「鬱森林」的登山階梯一路往上爬，走到第一個指示路牌，登山階梯便戛然而止。緊接着的是一眼不見盡頭的天然土路，沿路的大樹上纏繞着許多麻繩作為可供借力的扶手，從這開始，景色逐漸明朗起來，但攀登的難度也驟然加大。

沿路的大樹上纏繞着許多麻繩作為可供借力的扶手，從這開始，景色逐漸明朗起來，但攀登的難度也驟然加大。（ShenzhenWeekly提供）

翻過重重山坡，蠄蜍石乍現。蠄蜍石很好認出，顧名思義，其形狀就像一隻蟾蜍趴在崖邊，不僅因為其形狀像蟾蜍，還因為其背上的花紋與蟾蜍背上的地衣相似‌。

翻過重重山坡，蠄蜍石乍現。（ShenzhenWeekly提供）

站在蠄蜍石上，那一汪碧藍色毫無徵兆地映入眼簾，由於地勢位置高，底下的風光便一覽無餘，這便是光明水庫的全貌，真的美得令人窒息。在這裏，能夠俯瞰整個光明湖和科學城的美景，看到這一幕，腦子裏、眼睛裏都只裝得下眼前這遼闊的天地…

全程70%土路 + 10%階梯 + 20%的綠道



欣賞完山湖美景，沿着鳳凰徑三段，繼續向深處走，這便踏上了光明森林郊野徑。郊野徑攀登難度較大，體力消耗高，小編建議喜歡戶外運動的朋友可以來挑戰一下，行進過程中，由於土質比較疏鬆，抓地力不強，加上是下坡路，所以特別容易滑倒，大家在行進時需多加小心~

鳳凰徑徒步路線的構成十分合理，既保留了戶外登山的刺激體驗，又十分貼心的在沿途設置了原始的樹樁供大家休憩，沿途可賞田園風光、享碧河水韻、探森林秘境，是一次奇妙有趣的登山體驗。因為沿途生態環境較為自然，所以可能會有蛇蟲鼠蟻出現，遇到請勿驚慌，及時走開就好。

據悉，沿途修建用到的木頭、石頭等都是就地取材，用到了渡步、台階、導流橫木、駁坎、消能設施、安全繩等26種工法，以純手工方式建設，尊重歷史現狀和自然地貌，在保證自然友好的前提下，讓遊客能夠近距離接觸純天然的美景奇觀。

走出森林區域，全程最難的部分就告一段落。從森林野郊徑的土坡穿插下來就接入了馬池田綠道。「馬池田綠道」全程並不長，風景比較有限，這裏可以作為一個休整點，調整一下呼吸，稍事休息。

不過在這，你能看到牛群在溪流邊愜意的吃草、喝水，附近的居民牽着自家的狗狗在石椅上吹風曬太陽，這一刻時間彷彿按下了暫停鍵，一切都顯得如此不真實。

在這裏，還藏着一條涓涓溪流，踩着石路往溪流中央走去，可以親手感受到溪水的清涼，石頭堆疊錯落有致，坐在上面來一場與大自然的親密接觸，能趕走一身的燥熱~

+ 2

稍作調整，便繼續出發。跟着地圖，往「大頂嶺」方向走去，馬池田和大頂嶺匯合前的路段長約1公里，這段路比較荒涼，灰塵較大，中途無路標指引，一路走到盡頭，從角落的柵欄處便能直接轉入「大頂嶺綠道」中段。

大頂嶺綠道全長6.3公里，起點位於光明滑草場。大頂嶺沿途植被豐茂，風景秀麗。除了自然景觀足夠吸引人，另外最為出名的就是其中的三座大橋：浮橋-探橋-懸橋。

浮橋是三橋中的「科技網紅」，它由三環組成，最高處海拔35米，提供了山景、湖泊、城市360°全景體驗，站在浮橋的觀景平台上，視線開闊，浮橋上還裝有付費望遠鏡，感興趣的朋友可以去嘗試下~

在浮橋的起點設有與「中心公園」同款S型躺椅供遊客們休息乘涼，大家不要去中心公園排隊體驗彎彎椅了，這裏人更少，景也不同。走累了可以來這躺一躺，好不愜意。

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整座橋體以鋼材為骨架，橋面使用不鏽鋼金屬柵格板和太陽能板作為支撐，其中加裝了燈帶，據說天黑之後浮橋自身就會發出銀色的燈光，像一條白色絲帶飄在空中，唯美而夢幻。三個大小不一的白環屹立在山谷中央，幾何式美感交錯，像一座孤島，遺世而獨立。

浮橋是整條路線的最後一站，走到這前半程的疲憊已經緩解許多。樹木依然翠綠茂盛、富有生機。往下走着，看到沿途的花朵依然開得嬌豔，還散發着陣陣幽香，不由得心情豁然開朗起來。

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令人驚喜的是，在下坡途中，偶然發現路面上映着許多巨大的白色鳳凰花，純白而皎潔，以花為引，鋪就了一條絢爛的「花路」，真的好浪漫也別有用心，這亦是一種極好的寓意，一路生花。

一路上人不多，能看到三三兩兩結伴而行的登山客、騎行客，大頂嶺綠道上設有較多的休息亭台，遊客們可以在此處休憩調整~

+ 1

一整趟走完其實並不算太難，朋友們可以大膽嘗試一下，但有些路段還是蠻刺激的！另外，山上網絡信號差，不妨就藉着這個機會，體驗一下與世界失聯的4個小時~

登山指南

【位置】導航定位至鬱森林自然教育營地

【公共交通】

地鐵6號線「光明大街站」B口出步行至右側公交站乘坐B963公交至「逕口新村站」

導航「鬱森林自然教育基地」，步行800米即可到達



【注意事項】

1、 登山徒步需要充足體力，切勿空腹運動，健康第一

2、 穿着舒適，方便運動即可

3、 自備充足的飲用水和食物，隨時補充能量

4、 時刻謹記「山野無痕」，請自備垃圾袋，切勿亂扔垃圾

5、 部分路段無防護措施，建議大家遵守指示牌規範，安全登山！

6、山上偶有蛇蟲、野豬出沒，出遊時務必注意安全！



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