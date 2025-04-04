深圳行山｜打卡梅沙尖新地標雲端觀景台！最美步道登上第三高峰

深圳最高的「雲端觀景台 」，正式開放了！位於深圳第三高峰梅沙尖之巔，海拔753米，連接着有「深圳最美天梯」之稱的登山步道。



新觀景台上，不僅能解鎖360°飽覽山海的全新體驗，運氣好還能偶遇雲海。新的登山路徑，也讓「天梯」不再讓人望而生畏，腳程快點，30分鐘就能登頂，打工人友好！走起，征服深圳第三高峰去！

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深圳山海新地標！「雲端觀景台」正式開放

「雲端觀景台」整體建築規模不大，僅有兩層。有人說，外形像航空母艦，二樓平台就是甲板。雖然構造看似簡單，但在如此高海拔進行建造，施工難度無疑是極大的。

根據介紹，梅沙尖觀景台堪稱深圳建築史上的「三最」工程——海拔最高的山巔工地、作業面最小的高台工地、施工過程中運輸方式最全（無人機+驢子+索道+拖拉機+人工接力）的極限挑戰。從去年7月起開建，直到今年3月15日才完工正式開放。

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將其稱為「雲端」也並非故作玄虛。一來觀景台位於海拔753米的山頂，何嘗不是一種身處雲端？二來，梅沙尖向來是深圳戶外圈子裏公認最容易邂逅雲海的地方之一。只要足夠幸運，就能在山頂望見半山腰的雲海翻湧成浪，浪漫又神秘。

我們拍攝當天陽光不錯，雖沒有遇上雲海，那可以眺望大海。

雖沒有遇上雲海，那可以眺望大海。（深圳微時光授權使用）

尤其是觀景台開放後，二層平台將海拔再往上提了點，可以360°俯瞰山海，視野比原先寬闊不少。

環繞一圈，東部華僑城、大鵬半島、大小梅沙、鹽田港都能盡收眼底。如果能見度再高些，還能望見深北莫的主樓、福田CBD的平安金融大廈等深圳地標，景色確實一絕。下層則可遮陽、避風、擋雨。對於深圳人而言，無論是遊玩體驗還是安全性得到了大大提高。

上層觀景（深圳微時光授權使用）

下層歇腳（深圳微時光授權使用）

梅沙尖，不尖了？網友建議改名「梅沙平」

值得一提的是，這處觀景台和不遠處遙相對望的雲海公園，都由建築師孟凡浩團隊操刀設計。後者給人的觀感輕盈精緻，這個觀景台則正好與之相反，粗獷厚重，用網友的話來說，「給人的感覺就是一整個毛坯房」，氣質上倒是符合「人工巨石」的設計概念。

「雲端觀景台 」（深圳微時光授權使用）

這也正是觀景台僅僅使用混凝土澆築而成且沒做高層的原因——為了更好地融入自然。從個人觀感而言，至少是不突兀的。不過在社交媒體上，梅沙尖觀景台遭受了不少非議，呼聲最高的便是：梅沙尖不尖了。

如果要和原本的基站信號塔相比，那確實是沒那麼尖。但事實上，雖然觀景台是平的，遠遠望去，梅沙尖依然「尖」，甚至平台是隱沒不見的，相比起立着一座信號塔或許更自然。

稱觀景台「畫蛇添足」的也有：

「為什麼非要加這些人工元素？」

「好好的山頭為啥要蓋這觀景台?」……



梅沙尖在深圳戶外人心中是有一定地位的，相比起人工建築，不少人更傾向於原生態的自然景觀，這個點倒是可以理解。

梅沙尖在深圳戶外人心中是有一定地位的，相比起人工建築，不少人更傾向於原生態的自然景觀，這個點倒是可以理解。（深圳微時光授權使用）

但是，登頂過梅沙尖的朋友應該都知道，原本山頂就談不上「原生態」，是一個裸露的廢棄基站坑。在大部分驢友印象中，爬到山頂，除了風景，其他感受談不上多好。

「原來是個垃圾坑，空間狹小，人多一點找個落腳的地方都沒有。」新觀景台只不過在原址上進行重新構建，設計也沒有過於浮誇。用建築師孟凡浩的原話就是：「不追求視覺標識，只修復山的傷痕。」

每個人的審美可能各不相同，但對於登山愛好者或者普通遊客而言，相比以前，如今既能觀景，又能有個遮風擋雨的地方，未嘗不是一件好事。

「雲端觀景台 」風光（深圳微時光授權使用）

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深圳人對「雲端觀景台」的喜愛程度恰恰說明一切，開放時間不長，每天都有許多人特意前來。想想多少有些感慨，前些年來梅沙尖，可能一路上都遇不上十個人，現在連工作日有絡繹不絕的登山客，「山頂都要限流了」。

這也成了不少人的吐槽點，原本的秘密基地終究還是成了網紅景點。能獨享山海美景自然是很棒的體驗，但獨樂樂不如眾樂樂！

不過眼下想要獲得最佳登山及觀景體驗，建議錯峰前往，最近幾個周末估計都會到了山頂看「人山人海」。如果工作日有空倒是可以前往，沒有也不急，畢竟山就在那兒。

「雲端觀景台 」風光（深圳微時光授權使用）

爬山像是逛公園！登頂指南，務必收藏！

「一峰插天，峭麗如筆。」這是《四庫全書》中對梅沙尖的描述。梅沙尖以陡峭聞名，雖然只是第三高峰，攀爬難度大卻比梧桐山大得多，具有一定挑戰性，因此此前更多是在戶外愛好者圈子流行。

但現在的梅沙尖與5年前的不同之處，不僅是多了「雲端觀景台」，也有了全新的登山路徑。登上海拔753米的路線有難有易，稱得上是全員友好。

我們整理出4條主流路線，建議大家根據體能和交通方式，來選擇最適合自己的路線。

① 梅沙尖登山口線

這是目前最輕鬆的登頂路線，得益於能直達半山腰的雲海專線（公交），整個過程下來倒是有點逛公園的體驗。

從海山出發，搭乘雲海專線A抵達梅沙尖登山口，車程40分鐘。從登山口開始，按照正常速度，大約30分鐘可以到觀景台。前半段感覺像是在逛森林公園，山林格外靜謐，遠處的鳥兒時而咕咕叫上兩嗓子。後半段開始進入陡坡，漸漸有了些爬山的感覺。

喘息、停歇再出發，沿着石梯登上頂峰，最後映入眼簾的正是這片深圳最獨一無二的山海。若要追求輕鬆愜意，推薦按照此路線前往。

-導航地址：

雅庭海灣國際大酒店

-路線指引：

雅庭海灣國際大酒店 → 雲海專線A → 梅沙尖登山口 →天梯棧道 → 雲端觀景台

-推薦指數：

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



登山沿途風光（深圳微時光授權使用）

② 山海大觀線

登頂梅沙尖的精華路線之一，路途短，但陡峭，全程有2.2公里石階路，大約1.5小時可登頂。一路風景優秀，適合追求效率與風景的登山者。如果是地鐵出行，從鹽田地鐵站D口出來，搭的士至山海大觀觀景台即登山口。此處沒有停車場，自駕前往停路邊，有貼罰單風險。

-導航地址：

山海大觀·觀景台

-路線指引：

山海大觀觀景台 → 左側土路 → 跨溪流 → 天梯棧道 → 梅沙尖山頂

-推薦指數：

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



登山沿途風光（深圳微時光授權使用）

③ 鹽田檢查站線

從出發點到山頂，單程10公里，路程較長，稱得上是硬核徒步路線，耗時大約5-6小時。勝以盤山公路為主，地勢平緩，環境靜謐，還能欣賞到鹽田港一帶的海景。

地鐵出行，從8號線到鹽田路站E出口，步行導航至鹽田公安分局巡警大隊特勤中隊，即可找到登山口。若是自駕前往，導航至鹽田公安分局巡警大隊特勤中隊，周邊自尋停車場。

-導航地址：

鹽田公安分局巡警大隊特勤中隊

-路線指引：

鹽田檢查站 → 盤山公路 → 小三洲水庫 → 梅沙尖山頂

-推薦指數：

⭐️⭐️⭐️



登山沿途風光（深圳微時光授權使用）

④ 茶溪谷線

石階與自然路徑結合，風景優美，適合親子體驗，距離略長於山海大觀，耗時約2小時，風景以山林為主。全程沒有分岔路，根據指示牌直達頂峰，無須擔心迷路。

公交出行，乘雲海專線A抵達庚子首義雕塑園即可。對於自駕來說，這條線路相對友好，可以在茶溪谷停車，隨後從庚子首義雕塑園的左側登山口上山。至於缺點，大概就是周末格外擁堵。

-導航地址：

山海大觀·觀景台

-路線指引：

茶溪谷停車場 → 庚子首義雕塑園 → 左側路旁登山口 → 自然段觀景台 → 梅沙尖山頂

-推薦指數：

⭐️⭐️⭐️⭐️



爬山雖累，多來幾次，體檢報告或許能刪掉「亞健康」三個字吧。正所謂，上班哪有上山好，總有一處山海，值得奔赴。

沿途風光（深圳微時光授權使用）

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】