沙特超級盃｜門票7.15中午開售票價待定　未提C朗賓施馬會否落場

2025/26球季沙特超級盃（沙超盃）首次在東亞地區舉行，賽事將於今年8月19至23日假香港大球場上演。主辦單位宣布首批門票，將在7月15日（下周二）中午12時起，在Klook發售，惟票價有待公布。



每年一度的沙超盃，今年參賽的4支球隊包括2024/25球季沙特國王盃及沙職聯賽雙料冠軍，有賓施馬、法賓奴、簡迪在陣的伊蒂哈德（Al-Ittihad）、有奧巴美揚掛帥的沙特國王盃亞軍艾卡迪沙（Al-Qadsiah）、葡國孖寶魯賓尼維斯和祖奧簡斯路領銜的聯賽亞軍希拉爾（Al-Hilal），以及C朗拿度、沙迪奧文尼效力的聯賽季軍艾納斯（Al-Nassr）。

香港足總及沙特阿拉伯足總今日舉行沙特超級盃發布會。

大會表示，首批門票將於7月15日中午12時起在Klook搶先發售，球迷可於以下網頁 https://s.klook.com/saudisupercup 獲取更多賽事及門票最新資訊。

香港足總及沙特阿拉伯足總今日舉行沙特超級盃發布會。（香港足總提供）

3場賽事包括兩場準決賽和決賽，全數於香港大球場進行。根據早前抽籤結果，8月19日（周二）晚上8時開波的首場準決賽，將由艾納斯鬥伊蒂哈德，翌日8月20日（周三）晚上8時開波的第二場準決賽，則由艾卡迪沙對希拉爾；兩場準決賽的勝方將於8月23日（周六）晚8時踢決賽，爭奪今屆沙超盃冠軍。

主辦單位指，除了比賽之外，參賽4支隊伍，亦將於在港期間出席一系列社區活動，詳情稍後公布。

香港足總及沙特阿拉伯足總今日舉行沙特超級盃發布會。（香港足總提供）

香港足總主席霍啟山表示：「今次賽事是我們（足總）與沙特阿拉伯足總簽署合作備忘錄後的首個重大成果。」

沙特超級盃



8月19日 20:00

艾納斯（Al‑Nassr） VS 伊蒂哈德（Al‑Ittihad）



8月20日 20:00

艾卡迪沙（Al‑Qadsiah） VS 希拉爾（Al‑Hilal）



8月23日 20:00

決賽



*全部比賽均於香港大球場上演

