轉會︱般奴拒沙特肥約留隊　曼聯搶贏3歐聯球隊勢獲賓福特翼鋒

曼聯今夏大換血，成功以6250萬英鎊從狼隊購入巴西前鋒根夏（Matheus Cunha）後，正跟賓福特洽購喀麥隆翼鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）。不可思議的是，同時獲阿仙奴、紐卡素和熱刺3支來季有歐聯資格的球隊垂青之下，消息指麥比奧莫心儀的是沒有歐洲賽踢的曼聯。

紅魔鬼隊長般奴費南迪斯近日盛傳離隊，最新消息指他已拒絕沙特球會希拉爾的「肥約」決意留隊，然而麥比奧莫若來投，般奴就算留隊都必須轉型踢防中。



麥比奧莫獲3間歐聯球會看中，卻盛傳率先考慮曼聯。（Getty Images）

曼聯賺錢能力高 今夏大換血砍掉重練

曼聯來季雖然沒有歐洲賽踢，但財力和品牌價值仍豐厚。即使負債超過10億英鎊、2023/24年度虧損1.132億英鎊，也令新班王拉傑夫入主一年來多次進行大規模裁員和節流措施，曼聯仍獲《福布斯》雜誌評名全球品牌價值第二最高球會，僅次皇家馬德里，2023/24球季收入高達6.2億英鎊，同樣只隨皇馬之後。

今季英超只得第15，亦無獎盃落袋，經歷失望一季，今夏大換血重組，當前急務清走陣中高薪不合用球員，卻遇上障礙。

曼聯今夏目標：

1. 清洗陣中高薪／不合用球員套現：拉舒福特、卡斯米路、加拿祖、辛祖、安東尼等

2. 留住般奴費南迪斯（或高價把他賣到沙特）

3. 簽入根夏（已落實）

4. 簽入利安戴納（失敗，料加盟車路士）

5. 簽入麥比奧莫（Bryan Mbeumo）（洽談中）



曼聯能否如願今夏清走拉舒福特和查頓辛祖？（Getty Images）

清貨遇阻滯「福仔」或去不成巴塞 車路士要求辛祖減人工

標價4000萬英鎊的拉舒福特，外借維拉表現不錯，惜維拉失落歐聯資格缺乏資金，無力買斷；巴塞隆拿對「福仔」有意，一度掀起希望，最新消息指巴塞無意為他付出4000萬英鎊，只願外借。車路士願付2500萬英鎊收購查頓辛祖，大前題是辛祖同意減人工：他在曼聯周薪據悉為35萬英鎊。

另一「高薪族」卡斯米路一度盛傳轉戰沙特，但沒有下文，土耳其球會比錫達斯大膽要求借用，不知會否成事。至於阿莫林無意起用的加拿祖，已獲拿玻里、車路士、AC米蘭、馬德里體育會和利華古遜5間球會密切注視，如果到利華古遜將可跟坦赫格重逢，最大障礙是曼聯為他定下6000至7000萬英鎊標價。

外借西甲貝迪斯後脫胎換骨的安東尼，曼聯願大平賣割價至4000萬英鎊，惟貝迪斯的出價未能達到曼聯要求金額，他的20萬英鎊周薪對貝迪斯而言亦太高，可能只能續借一季。想清走這5位球員，各有障礙，每一個都有一定難度，除非願意進一步折讓，否則全數今夏賣走看來不太可能。

曼聯買入根夏，正洽購麥比奧莫。（Getty Images）

收購再傳捷報 大機會搶贏麥比奧莫

曼聯要求變，或許先要帶來新血。根夏率先加盟後，利安戴納縱很大機會加盟車路士，而拒投曼聯，但另一目標人物麥比奧莫卻很大機會來投。足球記者David Ornstein消息指，即使獲阿仙奴、熱刺、紐卡素3支來季歐聯球隊招手，麥比奧莫已決定率先考慮曼聯。曼聯目前正跟賓福特洽談。

25歲的麥比奧莫2019年加盟當時仍在英冠的賓福特，隨球隊由英冠踢上英超，6年來愈踢愈好，2024/25球季在英超攻入20球，聯賽射手榜僅次沙拿、伊沙克和夏蘭特3大射手，與森林的基斯活特並列第4位，另獲7次助攻。突出的表現讓他獲各大豪門注視，至於為何對沒有歐聯資格的曼聯情有獨鍾，暫時出現兩個版本：一個是他自小已是曼聯球迷，另一個是曼聯開出的人工較其他球會更高。

般奴是去是留，視乎他本人意願。（路透社）

曼聯看中般奴「接班人」 就算留隊也要轉位

曼聯能否留住般奴，目前似乎正在等待般奴費南迪斯本人意願，曼聯盛傳已看中士砵亭中場柏度干卡維斯（Pedro Goncalves），作為般奴一旦離隊的接班人。羅曼奴最新消息指，般奴已拒絕沙特球會希拉爾的報價，希拉爾出天價人工和轉會費欲撬曼聯隊長過檔，惟般奴「希望留在歐洲踢頂級水平足球，已作出決定」。

就算般奴最終選擇留隊，如麥比奧莫亦加盟，在阿莫林的一套3-4-2-1陣式之中，般奴篤定要由最擅長的進攻中場位置，改踢防守中場，夥拍烏加迪、卡斯米路或明奈其中一人。剛過去一季般奴在球隊傷兵潮之中不時客串踢防中，效果見仁見智。